قوى الأمن عممت صورة مطلوب بجرائم احتيال

في إطار العمل المستمر الذي تقوم به قوى الأمن الداخلي لملاحقة وتوقيف مرتكبي مختلف أنواع الجرائم في جميع المناطق اللبنانية، ولا سيما جرائم الاحتيال، توافرت معلومات لدى مفرزة طرابلس القضائية في وحدة الشرطة القضائية حول قيام المدعو: ع. ط. د. ه. (مواليد عام 1980، أردني) بالاحتيال على ضحاياه والاستيلاء على أموالهم بأسلوب احترافي، إذ كان يلتقيهم في أماكن عامة، ويوهمهم بأنه يعمل في مجال الاستثمار في البورصة والذهب والفضة، ويطلب منهم تزويده بمبالغ مالية لاستثمارها في هذه المجالات. وما إن يتسلّم المبالغ المطلوبة حتى يتوارى عن الأنظار.لذلك، وبناءً على إشارة القضاء المختص، عمّمت المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي صورته، وطلبت من الذين يعرفون شيئًا عنه أو عن مكان وجوده، الاتّصال بمفرزة طرابلس القضائيّة في وحدة الشّرطة القضائيّة على أحد الرّقمين: 423039-06، أو 626393-06 للإدلاء بما لديهم من معلومات. علمًا بأن كل من يُسهِم في إعطاء أي معلومة يبقى اسمه طي الكتمان، وفقًا للقانون.