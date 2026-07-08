الجيش: تفجير ذخائر غير منفجرة في بلدة المنصوري

بتاريخ 8/7/2026، ما بين الساعة 13:00 والساعة 15:00، ستقوم وحدة من الجيش بتفجير ذخائر غير منفجرة في بلدة المنصوري - صور.