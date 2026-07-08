وزير العدل من غرفة طرابلس: تعزيز القضاء يعيد الثقة ويدعم النمو الاقتصادي

استقبل رئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة في طرابلس والشمال توفيق دبوسي وزير العدل عادل نصار، مشيداً بـ"الجهود الحثيثة والحازمة التي يبذلها لتطوير مسيرة القضاء وترسيخ سيادة القانون، انطلاقاً من الإيمان بأن العدالة هي الضمانة الأساسية للاستقرار".



وعرض دبوسي رؤية غرفة طرابلس الكبرى التي" تهدف إلى جعل لبنان، من خلال طرابلس الكبرى، منصة استراتيجية للاستثمار والإنتاج والخدمات اللوجستية، مستندة إلى المقومات التي تزخر بها المنطقة، وفي مقدمها مرفأ طرابلس ومطار الرئيس رينه معوض".



من جهته، أكد الوزير نصار أن "العدالة تشكل المدخل الحقيقي لقيام بيئة استثمارية آمنة، وأن الاستثمار لا يزدهر إلا في ظل قضاء نزيه ومستقل". وأوضح أن "وزارة العدل تعمل على تعزيز أداء السلطة القضائية، رغم التحديات الكبيرة الناتجة عن تراكم الملفات، وقد باشرت خطوات عملية لتطوير الإدارة القضائية، وتعزيز استقلالية القضاء، وإعادة بناء الثقة بين المواطن والدولة، بما يرسخ سيادة القانون ويشجع الاستثمار ويدعم النمو الاقتصادي".



كما أعرب الوزير نصار عن سعادته بزيارة غرفة طرابلس والشمال ولقاء رئيسها توفيق دبوسي، مشدداً على" أهمية التعاون بين مؤسسات القطاعين العام والخاص لتحقيق التنمية المستدامة، ومثنياً على نموذج التعاون الذي تعتمده الغرفة مع مختلف المؤسسات العامة".



واختتم الوزير نصار زيارته بجولة في مشاريع غرفة طرابلس الكبرى، ولا سيما مختبرات مراقبة الجودة، ومركز التطوير الصناعي، ومركز أبحاث الزراعة وسلامة الغذاء.