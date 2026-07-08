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مداهمتان لمكتب مكافحة المخدرات المركزي تُسفران عن توقيف شخصين

أمن وقضاء
2026-07-08 | 11:57
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مداهمتان لمكتب مكافحة المخدرات المركزي تُسفران عن توقيف شخصين
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مداهمتان لمكتب مكافحة المخدرات المركزي تُسفران عن توقيف شخصين

أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة أنه في سياق المتابعة المستمرّة التي تقوم بها قوى الأمن الداخلي لملاحقة المتورّطين بجرائم المخدّرات وتوقيفهم، والحدّ من هذه الآفة، أُحيل إلى مكتب مكافحة المخدّرات المركزي في وحدة الشرطة القضائية محضرٌ يتعلّق بتوقيف أحد الأشخاص بجرم الاتجار بالمخدّرات.

وأفادت في بلاغ، بأنه بنتيجة الاستقصاءات والتحريات التي أجراها عناصر المكتب، تبيّن ضلوع شخصين آخرين في أعمال الاتجار بالمخدّرات.

وبحسب البلاغ، فإنه على الفور، وبنتيجة المتابعة والرصد، تمكّنت إحدى دوريات المكتب من تحديد مكان إقامة المشتبه به الأول في محلة برج حمود، حيث نفّذت عملية مداهمة أسفرت عن توقيفه، ويُدعى: ح. ط. (مواليد عام 1983، لبناني) وهو مطلوب بموجب مذكرتَي توقيف بجرمي محاولة قتل وتبييض أموال.

وبتفتيش منزله، ضُبط:

- بندقيتا كلاشينكوف.

- خمسة مماشط عائدة لهما.

- 166 طلقة.

- جعبتان للذخيرة.

بالتوازي، داهمت دورية أخرى مكان إقامة المشتبه به الثاني في محلة طبرجا، وأوقفته، ويُدعى:

م. م. (مواليد عام 1996، لبناني)

وبالتحقيق معه، اعترف بإقدامه على تسهيل أعمال الدعارة، فأُوقف لصالح مكتب مكافحة الاتجار بالأشخاص وحماية الآداب، لإجراء المقتضى القانوني بحقه.

وأفادت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي بأن العمل لا يزال مستمرًا لتوقيف باقي المتورطين، بإشراف القضاء المختص.

أخبار لبنان

أمن وقضاء

قوى الأمن

توقيف

مكتب مكافحة المخدرات المركزي

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