الجيش ينفذ عملية دهم في البقاع ويضبط كمية من الأسلحة والذخائر الحربية

صدر عن قيادة الجيش – مديرية التوجيه البيان الآتي:



بتاريخ 8/ 7 /2026، وبعد عمليات رصد ومتابعة، دهمت وحدة من الجيش في بلدة الصويري – البقاع منزل المواطن (ا.ز.) وأوقفته لإقدامه على الاتجار بالأسلحة الحربية، وضبطت كمية من الأسلحة والذخائر الحربية، بالإضافة إلى أعتدة عسكرية.



سُلّمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوف بإشراف القضاء المختص.