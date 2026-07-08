الجيش الإسرائيلي: اعتقلنا عنصرا من وحدة "قوة الرضوان" التابعة لحزب الله

أعلنت المتحدثة بإسم الجيش الإسرائيلي إيلا واوية أن قوات الجيش الإسرائيلي اعتقلت عنصرا من وحدة "قوة الرضوان" التابعة لحزب الله.



وقالت عبر إكس: "في أعقاب نشاط قوات لواء "يفتاح" (679)، التابع للفرقة 91، أمس الثلاثاء في منطقة بنت جبيل، يؤكد الجيش الإسرائيلي الآن أن القوات اعتقلت عنصرا آخر من حزب الله في المنطقة نفسها التي وقع فيها الاشتباك يوم الخميس".



وأضافت: "ينتمي العنصر إلى وحدة "قوة الرضوان". وقد تم نقله إلى داخل الأراضي الإسرائيلية لمواصلة التحقيق معه على يد الوحدة 504".