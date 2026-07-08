الجيش الإسرائيلي: اعتقلنا عنصرا من وحدة "قوة الرضوان" التابعة لحزب الله

قوات جيش الدفاع تعتقل مخربًا من وحدة “قوة الرضوان” التابعة لمنظمة حزب الله الإرهابية
🔸في أعقاب نشاط قوات لواء “يفتاح” (679)، التابع للفرقة 91، أمس (الثلاثاء) في منطقة بنت جبيل، يؤكد جيش الدفاع الآن أن القوات اعتقلت مخربًا آخر من منظمة حزب الله الإرهابية في المنطقة نفسها التي…
— Lieutenant Colonel Ella Waweya | إيلا واوية (@CaptainElla1) July 8, 2026
قوات جيش الدفاع تعتقل مخربًا من وحدة “قوة الرضوان” التابعة لمنظمة حزب الله الإرهابية
🔸في أعقاب نشاط قوات لواء “يفتاح” (679)، التابع للفرقة 91، أمس (الثلاثاء) في منطقة بنت جبيل، يؤكد جيش الدفاع الآن أن القوات اعتقلت مخربًا آخر من منظمة حزب الله الإرهابية في المنطقة نفسها التي…