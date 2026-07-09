قوى الأمن: توقيف مطلوب بالجرم المشهود أثناء تنفيذ عملية نشل في فرن الشباك

أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي أنه بعد توافر معطيات لدى شعبة المعلومات حول قيام مجهول بتنفيذ عمليات نشل في مناطق جبل لبنان، توصّلت الشعبة إلى تحديد هويّته، ويدعى: ح. ب. (من مواليد عام 1988، لبناني).



وأوضحت أنه بتاريخ 24-06-2026، تمكّنت إحدى دوريات شعبة المعلومات من توقيفه بالجرم المشهود في محلّة فرن الشباك، أثناء قيامه بتنفيذ عملية نشل على متن درّاجة آليّة نوع "سويت"، لونها جردوني، وجرى ضبطها.



ولفتت المديرية الى أنه، بتفتيشه والدرّاجة، ضُبط ما يلي:



- مبلغ مالي بعملات مختلفة.



- حقيبة يد بداخلها أوراق ثبوتية عائدة لأحد الأشخاص، ومبلغ مالي، وبطاقات مصرفية وصحيّة.



- حقيبة بداخلها إجازة سوق ودفتر سيّارة عائدان لأحد الأشخاص، ونظّارات، ومفتاح سيّارة، وسلسال، وسوار، وسكّين ستّ طقّات، وهاتف خلوي.



وأكدت أنه بالتحقيق معه، اعترف بما نُسب إليه، مشيرة الى أنه أُجري المقتضى القانوني بحقّه، وأودع مع المضبوطات المرجع المعني، بناءً على إشارة القضاء المختص.

