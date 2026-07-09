الجيش يوقف سوريّا لارتكابه جرائم عدة منها تعاطي المخدرات وترويجها

أوقفت مديرية المخابرات في منطقة برج حمود - المتن السوري (م.خ.) لارتكابه عدّة جرائم: تعاطي المخدرات وترويجها، إطلاق النار، التجول داخل الأراضي اللبنانية دون أوراق قانونية، وضبطت في حوزته كمية من المخدرات.



وسُلّمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوف بإشراف القضاء المختص.