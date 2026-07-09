حريق في ضواحي عين بعال - صور تعمل فرق الاطفاء على اخماده

شب حريق هائل في ضواحي بلدة عين بعال في قضاء صور قضى على مساحات واسعة من حقول القمح واشجار الزيتون.



وتعمل فرق الاطفاء التابعة لـ"كشافة الرسالة الاسلامية" على اخماد الحريق، مناشدة اهالي البلدة وكل من يمتلك صهاريج مياه التوجه نحو الحريق للمساعدة في اخماده.

