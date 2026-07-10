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عمليّتان أمنيّتان لمكتب مكافحة المخدّرات المركزي تُسفران عن توقيف مروّجَين ومطلوبة للقضاء وضبط مواد مخدّرة
أمن وقضاء
2026-07-10 | 08:08
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عمليّتان أمنيّتان لمكتب مكافحة المخدّرات المركزي تُسفران عن توقيف مروّجَين ومطلوبة للقضاء وضبط مواد مخدّرة
في إطار العمل المستمرّ الذي تقوم به قوى الأمن الداخلي لملاحقة المتورّطين بجرائم المخدّرات وتوقيفهم، وبنتيجة المتابعة التي أجرتها عناصر مكتب مكافحة المخدّرات المركزي في وحدة الشّرطة القضائيّة، للتحقيق الجاري من قبل فصيلة حمانا في وحدة الدّرك الإقليمي مع المدعو: ج. ز. (مواليد عام 1990، لبناني) بجرم تعاطي مخدّرات، تبيّن وجود شبهة حول قيام شخصين بترويج المخدّرات، وهما:
ع. ب. (مواليد عام 1988، لبناني)، بحقّه /4/ مذكّرات توقيف وإلقاء قبض بجرائم مخدّرات.
ر. و. (مواليد عام 1988، لبناني).
وبنتيجة الاستقصاءات والتحرّيات، تبيّن أنّ (ع. ب.) موجود في الدكوانة، حيث داهمت إحدى الدوريّات مكان وجوده بعملية محكمة وألقت القبض عليه.
وبتفتيشه، ضُبط بحوزته ميزان حسّاس، وعدد من الحقن، وأدوات لتوضيب المخدّرات.
وبالتحقيق معه، اعترف ببيع مادّتي الكريستال ماث و”G”، بعد أن كان يقوم بشراء المخدّرات من أحد التجّار وتقسيمها بواسطة الأدوات الموجودة بحوزته.
وفي سياق متّصل، تمكّن المكتب من تحديد مكان تواجد (ر. و.) في الأشرفيّة على متن سيّارته، وتوقيفه بعملية أمنيّة، وبرفقته المدعوّة:
س. د. (مواليد عام 1995، لبنانيّة)، بحقّها /5/ خلاصات أحكام بجرائم مخدّرات، وغيرها.
وبتفتيش منزل (ر. و.)، ضُبطت في داخله كميّة من الأدوية المخدّرة المعدّة للتعاطي، إضافةً إلى أدوات للتعاطي ومبلغ مالي.
وأُجري المقتضى القانوني بحقّهم، والعمل مستمرّ لتوقيف باقي المتورّطين بناءً على إشارة القضاء المختص.
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