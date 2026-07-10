العثور على جثة مواطن داخل غرفة في احد فنادق طبرجا

عثر عصر اليوم، على جثة المواطن خ. ر. في العقد الرابع من العمر، مصابة بطلق ناري في الرأس من مسدس حربي، داخل غرفة في احد فنادق محلة طبرجا.



وحضرت الى المكان القوى الأمنية والأدلة الجنائية والطبيب الشرعي لمعاينة الجثة وبوشرت التحقيقات لكشف الملابسات.