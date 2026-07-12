أطلق النار من مسدّس حربيّ نحو قريبه وتوارى عن الأنظار... وشعبة المعلومات تلقي القبض عليه

أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامّة أنه بتاريخ 23-06-2026، وفي محلة قصقص، حصل إشكال بين المدعو: و. م (مواليد عام 1991، لبناني) من جهة، والمدعو: ق. م (مواليد عام 1994، لبناني) من جهة أخرى، على خلفية خلافات عائلية سابقة.



وأفادت المديرية في بلاغ، بأن (ق. م.) أقدم على إطلاق النار من مسدس حربي باتجاه (و. م.)، ما أدى إلى إصابة سيارته بعدة أعيرة نارية، قبل أن يفرّ إلى جهة مجهولة، مشيرة الى أن مواقع التواصل الاجتماعي تداولت مقطع فيديو يوثّق الحادثة.



وبحسب البلاغ، فإنه على الفور، أعطيت الأوامر للقطعات المختصة في قوى الأمن الداخلي للقيام بإجراءاتها الميدانية والاستعلامية، لتحديد مكان اختباء مطلق النار وتوقيفه. وبنتيجة الاستقصاءات والتحريات، تمكّنت شعبة المعلومات من تحديد مكان وجوده في محلة شاتيلا. وبتاريخ 29-06-2026، وبعد رصد ومراقبة دقيقة، تمكّنت إحدى دوريات الشعبة من توقيفه في المحلة المذكورة. وضبطت بحوزته مسدّسًا حربيًّا، مع ممشط، و13 طلقة صالحة للاستعمال.



وأعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي أن المقتضى القانوني أُجري بحقه، وأودع مع المضبوطات المرجع المعني، بناءً على إشارة القضاء المختصّ.