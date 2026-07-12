الجيش الإسرائيلي: قوات فريق القتال اللوائي 551 قضت على أكثر من 80 عنصرا من حزب الله ودمّرت أكثر من 200 بنية تحتية

أعلنت المتحدثة باسم الجيش الإسرائيلي إيلا واوية أن قوات فريق القتال اللوائي 551، بقيادة الفرقة 91، استكملت جولتها القتالية السابعة ومهمتها بعد شهرين من النشاط العملياتي في جنوب لبنان.



وقالت عبر "إكس": "خلال نشاطها، عثرت القوات على مئات قطع الوسائل القتالية، وقضت على أكثر من 80 عنصرا من حزب الله، ودمّرت أكثر من 200 بنية تحتية، من بينها مسار استراتيجي تحت الأرض، ومساران إضافيان جرى العثور عليهما في بلدة مجدل زون، ومنصات إطلاق، ومستودعات للوسائل القتالية، ومواقع رصد ومراقبة".