الجيش الإسرائيلي: قوات فريق القتال اللوائي 551 قضت على أكثر من 80 عنصرا من حزب الله ودمّرت أكثر من 200 بنية تحتية

🔻استكملت قوات الاحتياط التابعة لفريق القتال اللوائي 551 جولتها القتالية السابعة | تدمير أكثر من 200 بنية تحتية إرهابية والقضاء على أكثر من 80 مخربًا في جنوب لبنان
🔻استكملت قوات فريق القتال اللوائي 551، بقيادة الفرقة 91، جولتها القتالية السابعة ومهمتها بعد شهرين من النشاط… pic.twitter.com/a7M0R9oeNM
— Lieutenant Colonel Ella Waweya | إيلا واوية (@CaptainElla1) July 12, 2026
🔻استكملت قوات الاحتياط التابعة لفريق القتال اللوائي 551 جولتها القتالية السابعة | تدمير أكثر من 200 بنية تحتية إرهابية والقضاء على أكثر من 80 مخربًا في جنوب لبنان
🔻استكملت قوات فريق القتال اللوائي 551، بقيادة الفرقة 91، جولتها القتالية السابعة ومهمتها بعد شهرين من النشاط… pic.twitter.com/a7M0R9oeNM