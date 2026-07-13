أطلق النار على زوجته وأرداها قتيلة... وشعبة المعلومات توقفه بأقل من ساعة!

أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة أنه بتاريخ 03-07-2026، أُدخلت إلى أحد المستشفيات في محلّة حلبا المدعوة (ح. م.، مواليد عام 1986، لبنانية)، وهي مصابة بطلق ناري من بندقية صيد في بطنها، وما لبثت أن فارقت الحياة متأثرةً بجراحها.



وأفادت في بلاغ، بأنه على الفور، باشرت القطعات المختصة في قوى الأمن الداخلي إجراءاتها الميدانية والاستعلامية لكشف ملابسات جريمة القتل، وتحديد هوية الفاعل وتوقيفه.



وبحسب البلاغ، فإنه بنتيجة الاستقصاءات والتحرّيات المكثّفة، اشتبهت شعبة المعلومات بقيام زوج الضحية بتنفيذ الجريمة، ويدعى: خ. م. (مواليد عام 1974، لبناني). وبالتاريخ ذاته، وبعد عملية رصد ومراقبة دقيقة، تمكّنت إحدى دوريات الشعبة، وبعد أقل من ساعة على وقوع الجريمة، من تحديد مكان اختبائه في بلدة عكار العتيقة، حيث كمنت له وأوقفته.



وبالتحقيق معه، اعترف بما نُسب إليه لجهة إقدامه على إطلاق النار باتجاه زوجته، ما أدى إلى وفاتها، وذلك إثر خلاف عائلي نشب بينهما.



وقد أُجري المقتضى القانوني بحقه، وأودع المرجع المختص بناءً على إشارة القضاء.