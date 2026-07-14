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الإعتداءات الإسرائيلية مستمرّة في الجنوب...

أمن وقضاء
2026-07-14 | 07:49
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الإعتداءات الإسرائيلية مستمرّة في الجنوب...
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الإعتداءات الإسرائيلية مستمرّة في الجنوب...

أقدمت قوات الجيش الإسرائيلي فجرا، على تفجير عدد من المنازل والبنى التحتية في بلدتي مجدل زون وحداثا، في قضاءي صور وبنت جبيل، بحسب ما أفادت الوكالة الوطنية للإعلام.

كما تعرضت بلدة بيوت السياد  فجرا، لقصف مدفعي إسرائيلي.

وبحسب الوكالة الوطنية للإعلام، أطلقت قوات الجيش الإسرائيلي فجرا، نيران رشاشاتها الثقيلة باتجاه بلدة مجدل زون والمنصوري والأودية المجاورة، ونفذت عمليات تفجير بالأودية الممتدة من مجدل زون حتى وادي حسن، بالإضافة الى تفجيرات في محيط بلدتي الطيري وكونين قرابة الأولى والنصف ليلا.

أخبار لبنان

أمن وقضاء

الإعتداءات الإسرائيلية

الجنوب

تفجير

المنازل

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