أمن الدولة: توقيف مسؤول في منشآت النفط بطرابلس لاختلاسه أموالاً عامة

أعلنت المديرية العامة لأمن الدولة أنه بعد توافر معلومات حول وجود مخالفات مالية وإدارية في منشآت النفط في طرابلس، أجرت مديرية الشمال الإقليمية في المديرية العامة لأمن الدولة تحقيقاً قضائياً، حيث تبيّن بنتيجته قيام رئيس المصلحة الفنية في المنشآت (ج. أ.) باختلاس أموال عامة، من خلال تقديم عروض أسعار وهمية لأعمال تنظيف خزانات النفط التابعة للمنشآت، في حين كانت هذه الأعمال تُنفَّذ من قبل الموظفين في المنشآت ما أدى إلى هدر آلاف الدولارات من أموال الخزينة العامة.وأكدت، في بيان أنه، بناءً على إشارة القضاء المختص، جرى توقيف المذكور، مشيرة الى أن التحقيقات مستمرة لتحديد كامل المسؤوليات وكشف سائر المتورطين تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القضائية المناسبة.