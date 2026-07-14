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ختم فندقَين بالشمع الأحمر... وتوقيف 18 شخصًا بينهم مالك فندق وفتيات بجرم تسهيل وممارسة أعمال الدعارة

أمن وقضاء
2026-07-14 | 06:05
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ختم فندقَين بالشمع الأحمر... وتوقيف 18 شخصًا بينهم مالك فندق وفتيات بجرم تسهيل وممارسة أعمال الدعارة
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ختم فندقَين بالشمع الأحمر... وتوقيف 18 شخصًا بينهم مالك فندق وفتيات بجرم تسهيل وممارسة أعمال الدعارة

أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي - شعبة العلاقات العامة أنه بناءً على معلومات توافرت لدى مكتب مكافحة الاتجار بالأشخاص وحماية الآداب في وحدة الشرطة القضائية، مصدرها مخفر السّعديّات، حول حصول أعمال منافية للآداب داخل فندقَين في بلدة جدرا – الشوف، باشرت عناصر المكتب المذكور استقصاءاتها وتحرياتها المكثفة.

وأفادت في بلاغ، بأنه بنتيجة المتابعة، داهمت قوّة من المكتب الفندقَين المذكورَين، وتمكّنت من توقيف 18 شخصًا، بينهم مالك أحد الفندقَين، وموظفين، وزبائن، وفتيات من الجنسيات اللبنانية والفلسطينية والسورية والأردنية. كما ضُبطت أربع فتيات بالجرم المشهود أثناء ممارستهن أعمالًا منافية للحشمة مع عدد من الزبائن، إضافةً إلى هواتف خلوية، ومبالغ مالية، وثلاث بطاقات هوية سورية، وجهاز تسجيل كاميرات المراقبة (DVR).

وبحسب البلاغ، فإنه بالتحقيق مع الموقوفين، اعترفت الفتيات بممارسة الدعارة داخل الفندقَين، فيما اعترف مالكا أحد الفندقَين بعلمهما بهذه الأفعال وتأجير الغرف لهذه الغاية. كما أفادت الموقوفات بأن ممارسة هذه الأعمال كانت تتم بتسهيل من المدعوة (ل. د.) الملقبة بـ"أم علي"، وأقرّ موظف الاستقبال بعلمه بحصول تلك الأفعال داخل الفندق.

وقد أُجري فحص تعاطي المخدرات لجميع الموقوفين، حيث جاءت نتائج ثمانية منهم إيجابية، فأوقفوا لصالح مكتب مكافحة المخدرات المركزي.

وجرى ختم الفندقَين بالشمع الأحمر، وتنظيم سبعة محاضر بجرم دخول البلاد خلسة بحق عدد من الموقوفات، وتعميم 5 بلاغات بحث وتحرٍّ بحق مشتبه بهم متوارين عن الأنظار، فيما أودعت المضبوطات المرجع المعني، والعمل جارٍ لتوقيف باقي المتورطين، بناءً على إشارة القضاء المختص.

أخبار لبنان

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