الحجار في باريس للمشاركة في مؤتمر "التضامن من أجل لبنان" وإطلاق البصمة البيومترية لجواز السفر

وصل وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار، ظهر اليوم إلى باريس، حيث سيلقي يوم غد الأربعاء كلمة في مؤتمر "التضامن من أجل لبنان"، بدعوة من رئيس مجلس الشيوخ الفرنسي جيرار لارشيه.

وسيطلق الوزير الحجار ووزير الخارجية والمغتربين يوسف رجي البصمة البيومترية لإنجاز جواز السفر اللبناني في الخارج، وذلك في مقر السفارة اللبنانية في باريس، بحضور السفير ربيع الشاعر وأبناء الجالية اللبنانية في فرنسا.