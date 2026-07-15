الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
نهاركم سعيد
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

احذروا تطبيقات التعارف… توقيف شخص بجرم ابتزاز فتيات وتهديدهن...

أمن وقضاء
2026-07-15 | 02:31
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
احذروا تطبيقات التعارف… توقيف شخص بجرم ابتزاز فتيات وتهديدهن...
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
احذروا تطبيقات التعارف… توقيف شخص بجرم ابتزاز فتيات وتهديدهن...

بتاريخ 1-7-2026، ونتيجة المتابعة المستمرة، تمكنت شعبة المعلومات من توقيف المدعو ك. ح. (مواليد عام 1993، سوري)، لإقدامه على ابتزاز عدد من الفتيات، حيث كان يتعرّف إليهن عبر أحد تطبيقات التعارف، ويتواصل معهن بواسطة خاصية الاتصال المرئي (Video Call)، ويحضّهن على إرسال صور شخصية، أو يعمد إلى الحصول عليها بوسائل مختلفة، ومن ثم يقوم بابتزازهن وتهديدهن بنشرها في حال عدم تلبية مطالبه.

لذلك، وبناءً على إشارة القضاء المختص، تُعمِّم المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي صورته، وتطلب من اللواتي وقعن ضحية أعماله وتعرّفن إليه، الحضور إلى مركز مكتب مكافحة الاتجار بالأشخاص وحماية الآداب، أو الاتصال على الرقم: 01-423780، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وتشدّد المديرية العامة لقوى الأمن الـدّاخلي على أهمية التحلّي بالوعي والحذر عند استخدام تطبيقات التواصل الاجتماعي والمنصات الإلكترونية، وعدم مشاركة صور لأنفسهم بطريقة غير لائقة أو المعلومات الشخصية مع أي شخص، ولا سيّما تلك التي قد تُستغلّ بطرق غير قانونية، حفاظًا على الخصوصية وتفاديًا للوقوع ضحية لأعمال الابتزاز أو الاستغلال.

كما تذكّر بأن جرائم الابتزاز الإلكتروني هي أفعال يعاقب عليها القانون، وتدعو كل من يتعرّض لأي تهديد أو ابتزاز إلى عدم الخضوع لمطالب الفاعلين، والإبلاغ فورًا عن أي حالة مشابهة لدى الجهات القضائية المختصة، أو عبر خدمة "بلّغ" المتوافرة على الموقع الإلكتروني https://isf.gov.lb، أو من خلال تحميل التطبيق (App) العائد لقوى الأمن الداخلي، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وتؤكد أن الإبلاغ المبكر يساهم في حماية الضحايا، والحدّ من انتشار هذه الجرائم، وملاحقة مرتكبيها.
 
 

أخبار لبنان

أمن وقضاء

تطبيقات

التعارف…

توقيف

ابتزاز

فتيات

وتهديدهن...

الحجار في باريس للمشاركة في مؤتمر "التضامن من أجل لبنان" وإطلاق البصمة البيومترية لجواز السفر
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أمن وقضاء
2026-04-22

توقيف شخص بجرم التحرش بقاصر في جبل لبنان

LBCI
أمن وقضاء
06:05

ختم فندقَين بالشمع الأحمر... وتوقيف 18 شخصًا بينهم مالك فندق وفتيات بجرم تسهيل وممارسة أعمال الدعارة

LBCI
أمن وقضاء
2026-05-13

تعميم صورة فتاتين موقوفتين بجرم سلب…

LBCI
أمن وقضاء
2026-04-21

رشوة وابتزاز في مرفأ بيروت وأمن الدولة يوقف ثلاثة موظفين

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
06:34

الحجار في باريس للمشاركة في مؤتمر "التضامن من أجل لبنان" وإطلاق البصمة البيومترية لجواز السفر

LBCI
أمن وقضاء
06:05

ختم فندقَين بالشمع الأحمر... وتوقيف 18 شخصًا بينهم مالك فندق وفتيات بجرم تسهيل وممارسة أعمال الدعارة

LBCI
أخبار لبنان
2026-07-14

قوى الأمن: توقيف سارق سيّارة من الأشرفية حاول بيعها في طريق الجديدة

LBCI
أمن وقضاء
2026-07-14

الإعتداءات الإسرائيلية مستمرّة في الجنوب...

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
2026-03-10

الجيش الإيراني: أسقطنا 10 مسيرات متطورة للعدو في مناطق مختلفة من البلاد منذ الليلة الماضية

LBCI
آخر الأخبار
2026-01-13

الخارجية الصينية عن تهديد ترامب بفرض رسوم جمركية تتعلق بإيران: سنحمي الحقوق المشروعة

LBCI
خبر عاجل
2026-06-27

هكذا يفسر الذكاء الإصطناعي جملة الرئيس بري...

LBCI
آخر الأخبار
2026-02-03

أستراليا: عقوبات على 20 جهة تابعة للحرس الثوري الإيراني

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
03:25

بعبدا تتجهز ليوم جديد من المفاوضات في روما... اليكم التفاصيل

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
03:20

الجولة السادسة من المفاوضات اللبنانية - الإسرائيلية تُستكمل في روما اليوم...

LBCI
أخبار دولية
00:34

ترامب: الضربات على إيران ستستمر حتى أقول إن هذا يكفي

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:42

مدرب نادي الحكمة يعلّق على مواجهة فرنسا واسبانيا

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:40

هل ستسقط إسبانيا المنتخب الفرنسي في نصف نهائي كأس العالم؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:39

المشهد من beirut sports festival

LBCI
أخبار لبنان
13:34

"همسات الكثبان": عرضُ أزياء للمصمم اللبنانيّ طوني ورد في باريس

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:27

في قصر الصنوبر في بيروت إحتفال بمناسبة العيد الوطنيّ الفرنسيّ

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:25

"دولتي"... خطوة جديدة نحو الحكومة الرقمية

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أمن وقضاء
06:05

ختم فندقَين بالشمع الأحمر... وتوقيف 18 شخصًا بينهم مالك فندق وفتيات بجرم تسهيل وممارسة أعمال الدعارة

LBCI
أخبار دولية
08:11

إسرائيل تقول إنها جاهزة للمضي قدما بشأن "منطقتين تجريبيتين" في جنوب لبنان

LBCI
اسرار
23:47

أسرار الصحف 15-7-2026

LBCI
خبر عاجل
12:27

ترامب: اتصلت بي دول مختلفة وقالت إنها ترغب في الاستثمار في أميركا بدلا من فرض رسوم على عبور مضيق هرمز ودول خليجية ستستثمر في أميركا وأعتقد أن هذا أفضل

LBCI
خبر عاجل
12:30

ترامب: أعتقد أنه سيتم إضافة إيران وحزب الله إلى مشروع قانون العقوبات على روسيا

LBCI
خبر عاجل
06:55

معلومات للـLBCI: تأخر بدء المفاوضات بسبب تأخر الوفد الاسرائيلي لأكثر من ساعة كما الوفد الأميركي فيما ركّز البحث في المطلب الاول على كيفية التأكد من وضع الآليات التنفيذية لاطار العمل الموقّع الشهر الماضي

LBCI
أخبار لبنان
07:12

مكي أطلق "دولتي" - منصة موحدة لتسهيل حياة المواطنين وربطهم بخدمات الدولة من دون وسيط

LBCI
أخبار دولية
11:12

ترامب: قررت استبدال رسوم أميركية 20% باتفاقيات تجارية واستثمارية

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More