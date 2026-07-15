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عن المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية... هذا ما أفادته مصادر بعبدا للـLBCI
أمن وقضاء
2026-07-15 | 06:48
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عن المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية... هذا ما أفادته مصادر بعبدا للـLBCI
أفادت مصادر بعبدا للـLBCI أنه "تأكد اليوم التقدم الذي تحقق في مباحثات الأمس، فيما بات البحث يتركز عمليًا على آلية تنفيذ الإطار الذي تم التوصل إليه، وصياغته التنفيذية."
وأوضحت أنه "تركزت المناقشات علىمسألتين أساسيتين، الأولى المنطقتين النموذجيتين، وستكون مختلطتين:
- الأولى: منطقة ينسحب منها الجيش الإسرائيلي.
- الثانية: منطقة تقع على تخوم منطقة لا تزال تحت الاحتلال، تمهيدًا لتطبيق الآلية عليها."
وأشارت المصادر إلى أن "المسألة الثانية التي يجري البحث فيها هي الجدول الزمني لإطلاق العمل في هاتين المنطقتين، على أن تبدأ العملية في موعد أقصاه نهاية الأسبوع الحالي."
وقالت إن "المباحثات تناولت مسألة تسلسل التنفيذ (Sequencing)، أي الإطار الزمني والآلية التي سيتم بموجبها الانتقال تدريجيًا إلى باقي المناطق. ودخلت المناقشات مرحلة تقنية، تشمل تفاصيل إجراءات الدخول والانسحاب وآليات التنفيذ الميداني، ما قد يستدعي عقد اجتماع عسكري إضافي في روما."
وتوقعت أن يصدر بيان عن الجانب الأميركي خلال الساعات المقبلة.
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