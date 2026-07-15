إقرار أحكام استثنائية للشهادات الرسمية مع استثناء الطلبات الحرة من الإفادات

أقرت جلسة مجلس النواب التشريعية اقتراح القانون المعجل المكرر الرامي الى وضع احكام استثنائية تتعلق بشهادة الثانوية العامة بفروعها الاربعة للعام 2026 وبالشهادات الفنية للعام والشهادة المتوسطة، واستثناء اصحاب الطلبات الحرة من الحصول على افادات.