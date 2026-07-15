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o
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بعبدا تواكب اليوم الثاني من المفاوضات اللبنانية-الإسرائيلية في روما
أمن وقضاء
2026-07-15 | 07:55
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بعبدا تواكب اليوم الثاني من المفاوضات اللبنانية-الإسرائيلية في روما
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بعبدا تواكب اليوم الثاني من المفاوضات اللبنانية-الإسرائيلية في روما
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