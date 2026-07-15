الجيش ينعى الجندي الشهيد باتريك بيكاريان بعد تسلّم جثمانه من الصليب الأحمر

نعت قيادة الجيش – مديرية التوجيه في بيان، "الجندي الشهيد باتريك أنترانيك بيكاريان الذي فُقد الاتصال به بتاريخ 19 /4 /2026 وتبيّن في ما بعد أنه استشهد نتيجة استهدافه داخل سيارته من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي التي احتجزت جثمانه، وجرى تسلّمه من اللّجنة الدولية للصليب الأحمر بتاريخ 15 /7 /2026".



وفي ما يلي نبذة عن حياة الشهيد:



- من مواليد 16 /11/ 2002 الميدان الشرقي – زحلة.



- تطوع في الجيش بصفة جندي متمرن بتاريخ 7 /3 /2024.



- حائز تهنئة العماد قائد الجيش عدة مرات.



- الوضع العائلي: عازب.



وتحدَّد مراسم التشييع لاحقا.