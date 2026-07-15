قوى الامن عممت صورة موقوف انتحل صفة أمن دولة ونفذ عمليات سلب

صـدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الـدّاخلي شعبة العـلاقات العـامّة البلاغ التّالي: "بتاريخ 8-7-2026 أحيل إلى مفرزة الجديدة القضائيّة شخص موقوف بجرم سلب وانتحال صفة “أمن دولة”، ويدعى أ. م. (مواليد 2005، سوري)



والذي كان قد ضُبط معه جهاز لاسلكي وقميص عليها عبارة “أمن دولة”، من الجهتَين الأمامية والخلفية.



بالتّحقيق معه، من قبل المفرزة المذكورة، اعترف بأنّه استولى على مبلغٍ من المال، من أحد الأشخاص من التّابعيّة السّوريّة بحجّة عدم وجود إقامة، وذلك في محلّة النّقّاش، وبعد أن أوهمه بأنّ له صفة أمن دولة، حيث كان يرتدي القميص المذكورة، وكان على متن درّاجة آلية لون أحمر نوع V180 من دون لوحة تسجيل.



لذلك، وبناءً على إشارة القضاء المختصّ، تُعمِّم المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي صورته، وتطلب من الذين وقعوا ضحيّة أعماله وتعرّفوا إليه، الاتّصال بمفرزة الجديدة القضائيّة في وحدة الشّرطة القضائيّة على الرقم 901203-01 تمهيدًا لاتّخاذ الإجراءات القانونيّة اللّازمة".