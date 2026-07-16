الجيش يتعرّض لإطلاق نار خلال توقيف 5 مواطنين لإطلاقهم النار خلال مراسم تشييع في الضاحية الجنوبية

دهمت وحدة من الجيش منازل مطلوبين في مناطق: الليلكي، الجاموس، طريق المطار القديم – الضاحية الجنوبية، وأوقفت 5 مواطنين لإطلاقهم النار خلال مراسم تشييع بتاريخ 14 /7 /2026، وضبطت في حوزتهم كمية من الأسلحة والذخائر الحربية.

وأثناء عملية الدهم تعرض عناصر الوحدة لإطلاق نار فردّوا بالمثل، ما أدى إلى إصابة أحد المطلوبين، ونُقل إلى أحد المستشفيات للمعالجة.



وسُلّمت المضبوطات إلى المراجع المختصة وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص.