الجيش يوقف 33 شخصا نتيجة التدابير الأمنية في منطقة الشمال

أعلنت قيادة الجيش - مديرية التوجيه أن وحدات من الجيش نفّذت تدابير أمنية في منطقة الشمال، شملت عمليات دهم وتسيير دوريات مؤللة وإقامة حواجز ظرفية، وأوقفت بنتيجتها 5 مواطنين و28 سوريًّا وفقًا لما يلي:



• توقيف المواطنَين (م.غ.) و(ا.م.) في منطقة أبي سمرا - طرابلس لإطلاقهما النار.

• توقيف المواطن (م.ر.) عند حاجز البادرية - طرابلس لإطلاقه النار.

• توقيف المواطن (م.ش.) في منطقة المعرض - طرابلس لحيازته مسدسًا وذخائر حربية.

• توقيف المواطن (ب.م.) عند حاجز المدفون - البترون لحيازته مسدسًا حربيًّا.

• توقيف 28 سوريًّا عند حاجز المدفون - البترون لتجولهم داخل الأراضي اللبنانية من دون أوراق قانونية.



وأفادت قيادة الجيش بأن المضبوطات سُلّمت إلى المراجع المختصة وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص.