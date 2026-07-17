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تدابير أمنية للجيش في مختلف المناطق... توقيف أحد مرتكبي أعمال الخطف ومطلوبين آخرين
أمن وقضاء
2026-07-17 | 07:27
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تدابير أمنية للجيش في مختلف المناطق... توقيف أحد مرتكبي أعمال الخطف ومطلوبين آخرين
أعلنت قيادة الجيش - مديرية التوجيه أن وحدات من الجيش نفّذت تدابير أمنية واسعة في مختلف المناطق اللبنانية، شملت عمليات دهم وإقامة حواجز ظرفية ضمن إطار ملاحقة المخلين بالأمن ومكافحة الاتجار بالمخدرات، وأوقفت بنتيجتها 8 مواطنين وسوريَّين وفقًا لما يلي:
• دهم منازل مطلوبين في مناطق خلدة والشويفات وعرمون – عاليه وتوقيف المواطنَين (خ.ا.) و(خ.ض.) لتأليفهما عصابة سرقة وسلب، والمواطن (ع.ش.) لقيامه بأعمال خطف، والمواطن (م.ز.) لإطلاقه النار.وضُبطت في حوزتهم أسلحة وذخائر حربية، وأعتدة عسكرية.
• دهم منزل السوري (ح.ح.) في منطقة عرمون – عاليه وتوقيفه لإطلاقه النار.
• توقيف المواطن (ع.م.) في منطقة حي السلم – الضاحية الجنوبية لقيامه بأعمال سلب وسرقة وترويجه المخدرات.
• توقيف المواطنَين (ا.ف.) و(م.ح.) والسوري (م.و.) عند حاجزَي مجدلون وحربتا - بعلبك لإطلاقهم النار وحيازتهم كمية من حشيشة الكيف وحبوب الكبتاغون.
• توقيف المواطن (ع.م.) في منطقة رأس العين – بعلبك لحيازته سلاحًا حربيًّا.
وأفادت قيادة الجيش بأن المضبوطات سُلّمت وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص.
أخبار لبنان
أمن وقضاء
تدابير أمنيةK الجيش
توقيف
الخطف
المخدرات
سرقة
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