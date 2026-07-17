شعبة المعلومات تلقي القبض على الرأس المدبّر لعمليات سرقة دراجات آلية في بيروت وجبل لبنان

ذكرت المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي أنه بعد توافر معطيات لشعبة المعلومات حول قيام شخصين مجهولين بتنفيذ عمليات سرقة دراجات آليّة في مناطق بيروت وجبل لبنان، وقد تداولت مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يوثق قيامهما بتنفيذ عملية سرقة إحدى الدراجات.



وأوضحت أنه "على أثر ذلك، أعطيت الأوامر للقطعات المُختصة في الشعبة للقيام بإجراءاتها الميدانية والاستعلامية لتحديد هوية المتورطَين بالعمليات المذكورة وتوقيفهم".



وأعلنت أنه "تبيّن أنّ الرّأس المدبّر يُدعى: ع. ق. (مواليد عام 2006، لبناني) وهو من أصحاب السوابق بجرائم سلب ومخدرات، وبحقه بلاغ بحث وتحرٍّ بجرائم سلب ومخدرات".



وأكدت المديرية أنه "بتاريخ 01-07-2026، وبعد رصد ومراقبة، تمكّنت إحدى دوريات الشعبة من توقيفه في محلة سن الفيل على متن دراجة آليّة نوع GR 150 لون رمادي من دون لوحات، تم ضبطها. وقد تبين أنها مسروقة بتاريخ 08-06-2026، من محلة عين الرمانة".



ولفتت الى أنه "بتفتيشه والدراجة، تم ضبط: مسدس حربي بداخله ممشط وطلقة صالحة للاستعمال، وغلاف مسدس خاتم، وسلسال معلّق فيه طلقة نارية، وسوار "بلاك" لون ذهبي /3/ هواتف خلوية، ومبلغ مالي".



وأشارت الى أنه "بالتحقيق معه، اعترف بما نُسِبَ إليه لجهة إقدامه برفقة آخرين على تنفيذ العديد من عمليات سرقة دراجات آليّة في مناطق بيروت وجبل لبنان، منها عين الرمانة والمعمورة، كما اعترف بإقدامه على إطلاق النار بتاريخ 09-06-2026 باتجاه أحد الأشخاص، بالإضافة إلى قيامه ببيع دراجات مسروقة لصالح شخص مقيم في محلة الليلكي، كما اعترف بتعاطي المخدرات نوع باز الكوكايين وحشيشة الكيف. أجري المقتضى القانوني بحقه، وأودع مع المضبوطات المرجع المعني بناءً على إشارة القضاء المختصّ، والعمل مستمرّ لتوقيف باقي المتورطين".