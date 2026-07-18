الجمارك نقلت سكانير من مرفأ بيروت إلى المصنع... والعمل يصبح جاهزًا من الإثنين

نقلت الجمارك اللبنانية فجرا السكانير من مرفأ بيروت الى الحدود اللبنانية في نقطة المصنع لاستبدال السكانير المعطل.



وعليه، ابتداءً من يوم الاثنين، يصبح العمل جاهزا عند نقطة المصنع بعد الانتهاء من الأعمال اللوجستية.