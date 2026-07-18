الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
برنامج صباحي Morning Talk
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

السفارة الاميركية في بيروت تنصح مواطنيها بعدم السفر إلى لبنان

أمن وقضاء
2026-07-18 | 04:17
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
السفارة الاميركية في بيروت تنصح مواطنيها بعدم السفر إلى لبنان
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
السفارة الاميركية في بيروت تنصح مواطنيها بعدم السفر إلى لبنان

نصحت السفارة الأميركية في بيروت الاميركيين بعدم السفر الى لبنان واعادة النظر في السفر الى الشرق الاوسط او عبره.

وقالت في بيان: "بسبب التوترات المرتفعة في الشرق الأوسط، لا تزال البيئة الأمنية معقدة مع احتمال حدوث تصعيد غير متوقع. نُذكّر المواطنين الأميركيين في المنطقة بضرورة مواصلة توخي الحذر، ونشجعهم على متابعة الأخبار للاطلاع على التطورات العاجلة. كما ينبغي للأميركيين الذين يسافرون داخل المنطقة أو عبرها التحقق من شركات الطيران الخاصة بهم للتأكد من أن رحلاتهم لا تزال مجدولة. يُنصح المواطنين الأميركيين بعدم السفر إلى لبنان وإعادة النظر في السفر إلى الشرق الأوسط أو عبره."

أخبار لبنان

أمن وقضاء

الاميركية

بيروت

مواطنيها

السفر

لبنان

LBCI التالي
ينشط بتسهيل أعمال الدعارة والاتّجار بالبشر... وشعبة المعلومات تكشف هويّته وتوقفته في الحازمية
الجمارك نقلت سكانير من مرفأ بيروت إلى المصنع... والعمل يصبح جاهزًا من الإثنين
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
2026-04-30

الخارجية الإماراتية تحظر على مواطنيها السفر الى لبنان والعراق وايران نظرا للتطورات في المنطقة

LBCI
خبر عاجل
2026-06-29

وزارة الخارجية الإماراتية تسمح بسفر مواطنيها إلى لبنان اعتبارًا من 29 حزيران

LBCI
أخبار لبنان
2026-07-06

الرئيس عون يشكر الإمارات على قرار السماح لمواطنيها بالسفر إلى لبنان

LBCI
أخبار لبنان
2026-06-29

سلام يشكر الامارات على قرار السماح بسفر المواطنين الإماراتيين إلى لبنان ويثمّن متانة العلاقات الثنائية

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أمن وقضاء
04:55

ينشط بتسهيل أعمال الدعارة والاتّجار بالبشر... وشعبة المعلومات تكشف هويّته وتوقفته في الحازمية

LBCI
أمن وقضاء
01:22

الجمارك نقلت سكانير من مرفأ بيروت إلى المصنع... والعمل يصبح جاهزًا من الإثنين

LBCI
أمن وقضاء
12:36

كشف ملابسات سرقة 10,000 دولار أميركي من غرفة ناطور في أحد فنادق بيروت... وتوقيف الفاعل

LBCI
أمن وقضاء
07:27

تدابير أمنية للجيش في مختلف المناطق... توقيف أحد مرتكبي أعمال الخطف ومطلوبين آخرين

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
2026-05-31

قلعة الشقيف: تسابقٌ على موقعها الاستراتيجي منذ الرومان حتى اليوم

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
2026-06-07

الجيش اللبناني يودّع العميد الشهيد وسام صبرا وسط تصاعد التوترات في الجنوب

LBCI
خبر عاجل
2026-05-09

حزب الله: استهدفنا بمسيرة آلية عسكرية إسرائيلية عند خلة الراج في بلدة دير سريان وحققنا إصابة مؤكدة

LBCI
آخر الأخبار
2026-03-31

وكالة تسنيم نقلا عن الحرس الثوري الإيراني: استهدفنا سفينة في الخليج

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:51

ميسي ويامال… حمّمه طفلًا وواجهه بطلًا

LBCI
رياضة
13:47

بطل عالمي في الكباش ضيف اليوم في Beirut Sports Festival

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:41

آبل تتهم OpenAI بالسرقة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:41

ليلة المتاحف تجمع أكثر من 40 ألف زائر حول فنّ لبنان وذاكرته

LBCI
أخبار دولية
13:33

رئيس الحكومة العراقي يشارك في مؤتمر للأعمال بواشنطن... براك: ما نشهده اليوم إعادة تموضع منظومة الأمن والشراكات الاستراتيجية بالمنطقة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:28

الإشتباك الأميركي - الإيراني مستمر... إليكم آخر المستجدات

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:24

عدم رضى إيراني عن سياسة الحكومة العراقية الجديدة... فكيف تجلّى ذلك؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:22

تهريب السلاح من العراق جزء من الصورة السياسية للمنطقة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:20

لماذا طار الإجتماع الأمني اللبناني-الإسرائيلي-الأميركي الإفتراضي؟

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أمن وقضاء
12:36

كشف ملابسات سرقة 10,000 دولار أميركي من غرفة ناطور في أحد فنادق بيروت... وتوقيف الفاعل

LBCI
أمن وقضاء
07:27

تدابير أمنية للجيش في مختلف المناطق... توقيف أحد مرتكبي أعمال الخطف ومطلوبين آخرين

LBCI
اقتصاد
10:54

"الاقتصاد": محضر ضبط بحق أحد المقاهي ببيروت لتسجيل مخالفات جسيمة في التسعير وإحالة الملف إلى النيابة العامة المالية

LBCI
أخبار لبنان
09:04

علي حسن خليل: جعجع لا يزال يصر على اعتماد الأسلوب نفسه... "الخطاب شيء والممارسة شيء آخر"

LBCI
أمن وقضاء
04:55

ينشط بتسهيل أعمال الدعارة والاتّجار بالبشر... وشعبة المعلومات تكشف هويّته وتوقفته في الحازمية

LBCI
أخبار لبنان
11:02

وزير الثقافة: 40 ألف لبناني لبّوا أمس دعوتنا لزيارة نحو ثلاثين متحفا

LBCI
اسرار
23:33

أسرار الصحف 18-7-2026

LBCI
خبر عاجل
03:23

الرئيس عون غادر إلى واشنطن... وقمة لبنانية - أميركية مرتقبة في البيت الأبيض

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More