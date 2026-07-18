الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
30
o
البقاع
31
o
الجنوب
29
o
الشمال
30
o
جبل لبنان
28
o
كسروان
28
o
متن
28
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
برنامج صباحي Morning Talk
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
30
o
البقاع
31
o
الجنوب
29
o
الشمال
30
o
جبل لبنان
28
o
كسروان
28
o
متن
28
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
السفارة الاميركية في بيروت تنصح مواطنيها بعدم السفر إلى لبنان
أمن وقضاء
2026-07-18 | 04:17
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
السفارة الاميركية في بيروت تنصح مواطنيها بعدم السفر إلى لبنان
نصحت السفارة الأميركية في بيروت الاميركيين بعدم السفر الى لبنان واعادة النظر في السفر الى الشرق الاوسط او عبره.
وقالت في بيان: "بسبب التوترات المرتفعة في الشرق الأوسط، لا تزال البيئة الأمنية معقدة مع احتمال حدوث تصعيد غير متوقع. نُذكّر المواطنين الأميركيين في المنطقة بضرورة مواصلة توخي الحذر، ونشجعهم على متابعة الأخبار للاطلاع على التطورات العاجلة. كما ينبغي للأميركيين الذين يسافرون داخل المنطقة أو عبرها التحقق من شركات الطيران الخاصة بهم للتأكد من أن رحلاتهم لا تزال مجدولة. يُنصح المواطنين الأميركيين بعدم السفر إلى لبنان وإعادة النظر في السفر إلى الشرق الأوسط أو عبره."
أخبار لبنان
أمن وقضاء
الاميركية
بيروت
مواطنيها
السفر
لبنان
التالي
ينشط بتسهيل أعمال الدعارة والاتّجار بالبشر... وشعبة المعلومات تكشف هويّته وتوقفته في الحازمية
الجمارك نقلت سكانير من مرفأ بيروت إلى المصنع... والعمل يصبح جاهزًا من الإثنين
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أخبار دولية
2026-04-30
الخارجية الإماراتية تحظر على مواطنيها السفر الى لبنان والعراق وايران نظرا للتطورات في المنطقة
أخبار دولية
2026-04-30
الخارجية الإماراتية تحظر على مواطنيها السفر الى لبنان والعراق وايران نظرا للتطورات في المنطقة
0
خبر عاجل
2026-06-29
وزارة الخارجية الإماراتية تسمح بسفر مواطنيها إلى لبنان اعتبارًا من 29 حزيران
خبر عاجل
2026-06-29
وزارة الخارجية الإماراتية تسمح بسفر مواطنيها إلى لبنان اعتبارًا من 29 حزيران
0
أخبار لبنان
2026-07-06
الرئيس عون يشكر الإمارات على قرار السماح لمواطنيها بالسفر إلى لبنان
أخبار لبنان
2026-07-06
الرئيس عون يشكر الإمارات على قرار السماح لمواطنيها بالسفر إلى لبنان
0
أخبار لبنان
2026-06-29
سلام يشكر الامارات على قرار السماح بسفر المواطنين الإماراتيين إلى لبنان ويثمّن متانة العلاقات الثنائية
أخبار لبنان
2026-06-29
سلام يشكر الامارات على قرار السماح بسفر المواطنين الإماراتيين إلى لبنان ويثمّن متانة العلاقات الثنائية
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أمن وقضاء
04:55
ينشط بتسهيل أعمال الدعارة والاتّجار بالبشر... وشعبة المعلومات تكشف هويّته وتوقفته في الحازمية
أمن وقضاء
04:55
ينشط بتسهيل أعمال الدعارة والاتّجار بالبشر... وشعبة المعلومات تكشف هويّته وتوقفته في الحازمية
0
أمن وقضاء
01:22
الجمارك نقلت سكانير من مرفأ بيروت إلى المصنع... والعمل يصبح جاهزًا من الإثنين
أمن وقضاء
01:22
الجمارك نقلت سكانير من مرفأ بيروت إلى المصنع... والعمل يصبح جاهزًا من الإثنين
0
أمن وقضاء
12:36
كشف ملابسات سرقة 10,000 دولار أميركي من غرفة ناطور في أحد فنادق بيروت... وتوقيف الفاعل
أمن وقضاء
12:36
كشف ملابسات سرقة 10,000 دولار أميركي من غرفة ناطور في أحد فنادق بيروت... وتوقيف الفاعل
0
أمن وقضاء
07:27
تدابير أمنية للجيش في مختلف المناطق... توقيف أحد مرتكبي أعمال الخطف ومطلوبين آخرين
أمن وقضاء
07:27
تدابير أمنية للجيش في مختلف المناطق... توقيف أحد مرتكبي أعمال الخطف ومطلوبين آخرين
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
2026-05-31
قلعة الشقيف: تسابقٌ على موقعها الاستراتيجي منذ الرومان حتى اليوم
تقارير نشرة الاخبار
2026-05-31
قلعة الشقيف: تسابقٌ على موقعها الاستراتيجي منذ الرومان حتى اليوم
0
تقارير نشرة الاخبار
2026-06-07
الجيش اللبناني يودّع العميد الشهيد وسام صبرا وسط تصاعد التوترات في الجنوب
تقارير نشرة الاخبار
2026-06-07
الجيش اللبناني يودّع العميد الشهيد وسام صبرا وسط تصاعد التوترات في الجنوب
0
خبر عاجل
2026-05-09
حزب الله: استهدفنا بمسيرة آلية عسكرية إسرائيلية عند خلة الراج في بلدة دير سريان وحققنا إصابة مؤكدة
خبر عاجل
2026-05-09
حزب الله: استهدفنا بمسيرة آلية عسكرية إسرائيلية عند خلة الراج في بلدة دير سريان وحققنا إصابة مؤكدة
0
آخر الأخبار
2026-03-31
وكالة تسنيم نقلا عن الحرس الثوري الإيراني: استهدفنا سفينة في الخليج
آخر الأخبار
2026-03-31
وكالة تسنيم نقلا عن الحرس الثوري الإيراني: استهدفنا سفينة في الخليج
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
13:51
ميسي ويامال… حمّمه طفلًا وواجهه بطلًا
تقارير نشرة الاخبار
13:51
ميسي ويامال… حمّمه طفلًا وواجهه بطلًا
0
رياضة
13:47
بطل عالمي في الكباش ضيف اليوم في Beirut Sports Festival
رياضة
13:47
بطل عالمي في الكباش ضيف اليوم في Beirut Sports Festival
0
تقارير نشرة الاخبار
13:41
آبل تتهم OpenAI بالسرقة
تقارير نشرة الاخبار
13:41
آبل تتهم OpenAI بالسرقة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:41
ليلة المتاحف تجمع أكثر من 40 ألف زائر حول فنّ لبنان وذاكرته
تقارير نشرة الاخبار
13:41
ليلة المتاحف تجمع أكثر من 40 ألف زائر حول فنّ لبنان وذاكرته
0
أخبار دولية
13:33
رئيس الحكومة العراقي يشارك في مؤتمر للأعمال بواشنطن... براك: ما نشهده اليوم إعادة تموضع منظومة الأمن والشراكات الاستراتيجية بالمنطقة
أخبار دولية
13:33
رئيس الحكومة العراقي يشارك في مؤتمر للأعمال بواشنطن... براك: ما نشهده اليوم إعادة تموضع منظومة الأمن والشراكات الاستراتيجية بالمنطقة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:28
الإشتباك الأميركي - الإيراني مستمر... إليكم آخر المستجدات
تقارير نشرة الاخبار
13:28
الإشتباك الأميركي - الإيراني مستمر... إليكم آخر المستجدات
0
تقارير نشرة الاخبار
13:24
عدم رضى إيراني عن سياسة الحكومة العراقية الجديدة... فكيف تجلّى ذلك؟
تقارير نشرة الاخبار
13:24
عدم رضى إيراني عن سياسة الحكومة العراقية الجديدة... فكيف تجلّى ذلك؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:22
تهريب السلاح من العراق جزء من الصورة السياسية للمنطقة
تقارير نشرة الاخبار
13:22
تهريب السلاح من العراق جزء من الصورة السياسية للمنطقة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:20
لماذا طار الإجتماع الأمني اللبناني-الإسرائيلي-الأميركي الإفتراضي؟
تقارير نشرة الاخبار
13:20
لماذا طار الإجتماع الأمني اللبناني-الإسرائيلي-الأميركي الإفتراضي؟
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أمن وقضاء
12:36
كشف ملابسات سرقة 10,000 دولار أميركي من غرفة ناطور في أحد فنادق بيروت... وتوقيف الفاعل
أمن وقضاء
12:36
كشف ملابسات سرقة 10,000 دولار أميركي من غرفة ناطور في أحد فنادق بيروت... وتوقيف الفاعل
2
أمن وقضاء
07:27
تدابير أمنية للجيش في مختلف المناطق... توقيف أحد مرتكبي أعمال الخطف ومطلوبين آخرين
أمن وقضاء
07:27
تدابير أمنية للجيش في مختلف المناطق... توقيف أحد مرتكبي أعمال الخطف ومطلوبين آخرين
3
اقتصاد
10:54
"الاقتصاد": محضر ضبط بحق أحد المقاهي ببيروت لتسجيل مخالفات جسيمة في التسعير وإحالة الملف إلى النيابة العامة المالية
اقتصاد
10:54
"الاقتصاد": محضر ضبط بحق أحد المقاهي ببيروت لتسجيل مخالفات جسيمة في التسعير وإحالة الملف إلى النيابة العامة المالية
4
أخبار لبنان
09:04
علي حسن خليل: جعجع لا يزال يصر على اعتماد الأسلوب نفسه... "الخطاب شيء والممارسة شيء آخر"
أخبار لبنان
09:04
علي حسن خليل: جعجع لا يزال يصر على اعتماد الأسلوب نفسه... "الخطاب شيء والممارسة شيء آخر"
5
أمن وقضاء
04:55
ينشط بتسهيل أعمال الدعارة والاتّجار بالبشر... وشعبة المعلومات تكشف هويّته وتوقفته في الحازمية
أمن وقضاء
04:55
ينشط بتسهيل أعمال الدعارة والاتّجار بالبشر... وشعبة المعلومات تكشف هويّته وتوقفته في الحازمية
6
أخبار لبنان
11:02
وزير الثقافة: 40 ألف لبناني لبّوا أمس دعوتنا لزيارة نحو ثلاثين متحفا
أخبار لبنان
11:02
وزير الثقافة: 40 ألف لبناني لبّوا أمس دعوتنا لزيارة نحو ثلاثين متحفا
7
اسرار
23:33
أسرار الصحف 18-7-2026
اسرار
23:33
أسرار الصحف 18-7-2026
8
خبر عاجل
03:23
الرئيس عون غادر إلى واشنطن... وقمة لبنانية - أميركية مرتقبة في البيت الأبيض
خبر عاجل
03:23
الرئيس عون غادر إلى واشنطن... وقمة لبنانية - أميركية مرتقبة في البيت الأبيض
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More