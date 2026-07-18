الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
30
o
البقاع
31
o
الجنوب
29
o
الشمال
30
o
جبل لبنان
28
o
كسروان
28
o
متن
28
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
برنامج صباحي Morning Talk
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
30
o
البقاع
31
o
الجنوب
29
o
الشمال
30
o
جبل لبنان
28
o
كسروان
28
o
متن
28
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
ينشط بتسهيل أعمال الدعارة والاتّجار بالبشر... وشعبة المعلومات تكشف هويّته وتوقفته في الحازمية
أمن وقضاء
2026-07-18 | 04:55
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
ينشط بتسهيل أعمال الدعارة والاتّجار بالبشر... وشعبة المعلومات تكشف هويّته وتوقفته في الحازمية
في إطار المتابعة المستمرّة التي تقوم بها قوى الأمن الدّاخلي لمكافحة جميع أنواع الجرائم في مختلف المناطق اللبنانية، توافرت معطيات لشعبة المعلومات حول قيام شخص مجهول بتسهيل ممارسة أعمال الدعارة والاتّجار بالبشر، في محافظة جبل لبنان.
وعلى أثر ذلك، أعطيت الأوامر للقطعات المختصّة في الشعبة للقيام بإجراءاتها الميدانية والاستعلامية، لتحديد هويّة المذكور وتوقيفه. وبنتيجة الاستقصاءات والتحرّيات، تبيّن أنّه يدعى:
– م. ص. (مواليد عام 1987، لبناني) وهو من أصحاب السوابق بجرم تسهيل دعارة، ويوجد بحقّه مذكرّتا توقيف بجرائم تسهيل دعارة، والاتّجار بالبشر.
وبتاريخ 02-07-2026، وبعد رصد ومراقبة دقيقة، تمكّنت قوّة خاصّة تابعة للشعبة من توقيفه في الحازمية على متن سيّارة نوع نيسان ساني لون أبيض، تمّ ضبطها. وبتفتيشه والسيّارة، تمّ ضبط محفظة جلدية بداخلها مستندات شخصية، وهاتفين خلويّين.
وبالتحقيق معه، اعترف بما نسب إليه.
وقد أجري المقتضى القانوني بحقّه، وأودع مع المضبوطات المرجع المعنيّ بناءً على إشارة القضاء المختصّ.
أخبار لبنان
أمن وقضاء
بتسهيل
أعمال
الدعارة
والاتّجار
بالبشر...
وشعبة
المعلومات
هويّته
وتوقفته
الحازمية
السفارة الاميركية في بيروت تنصح مواطنيها بعدم السفر إلى لبنان
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أمن وقضاء
2026-04-30
شبكة تنشط في مجال الاتجار بالبشر والدعارة في كسروان... وتوقيف أفرادها بالجرم المشهود
أمن وقضاء
2026-04-30
شبكة تنشط في مجال الاتجار بالبشر والدعارة في كسروان... وتوقيف أفرادها بالجرم المشهود
0
أمن وقضاء
2026-05-22
نفّذن عملية سرقة... وشعبة المعلومات تكشف هوياتهن وتوقفهن في محلة صبرا
أمن وقضاء
2026-05-22
نفّذن عملية سرقة... وشعبة المعلومات تكشف هوياتهن وتوقفهن في محلة صبرا
0
أمن وقضاء
2026-06-13
الجيش يوقف مواطنًا لتأليفه عصابة تنشط في ترويج المخدرات والاتجار بالأسلحة الحربية
أمن وقضاء
2026-06-13
الجيش يوقف مواطنًا لتأليفه عصابة تنشط في ترويج المخدرات والاتجار بالأسلحة الحربية
0
أمن وقضاء
2026-06-02
شعبة المعلومات تكشف ملابسات وفاة شخص بطلق ناري وتوقف مطلق النار ومتورّطين
أمن وقضاء
2026-06-02
شعبة المعلومات تكشف ملابسات وفاة شخص بطلق ناري وتوقف مطلق النار ومتورّطين
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أمن وقضاء
04:17
السفارة الاميركية في بيروت تنصح مواطنيها بعدم السفر إلى لبنان
أمن وقضاء
04:17
السفارة الاميركية في بيروت تنصح مواطنيها بعدم السفر إلى لبنان
0
أمن وقضاء
01:22
الجمارك نقلت سكانير من مرفأ بيروت إلى المصنع... والعمل يصبح جاهزًا من الإثنين
أمن وقضاء
01:22
الجمارك نقلت سكانير من مرفأ بيروت إلى المصنع... والعمل يصبح جاهزًا من الإثنين
0
أمن وقضاء
12:36
كشف ملابسات سرقة 10,000 دولار أميركي من غرفة ناطور في أحد فنادق بيروت... وتوقيف الفاعل
أمن وقضاء
12:36
كشف ملابسات سرقة 10,000 دولار أميركي من غرفة ناطور في أحد فنادق بيروت... وتوقيف الفاعل
0
أمن وقضاء
07:27
تدابير أمنية للجيش في مختلف المناطق... توقيف أحد مرتكبي أعمال الخطف ومطلوبين آخرين
أمن وقضاء
07:27
تدابير أمنية للجيش في مختلف المناطق... توقيف أحد مرتكبي أعمال الخطف ومطلوبين آخرين
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
2026-05-31
قلعة الشقيف: تسابقٌ على موقعها الاستراتيجي منذ الرومان حتى اليوم
تقارير نشرة الاخبار
2026-05-31
قلعة الشقيف: تسابقٌ على موقعها الاستراتيجي منذ الرومان حتى اليوم
0
تقارير نشرة الاخبار
2026-06-07
الجيش اللبناني يودّع العميد الشهيد وسام صبرا وسط تصاعد التوترات في الجنوب
تقارير نشرة الاخبار
2026-06-07
الجيش اللبناني يودّع العميد الشهيد وسام صبرا وسط تصاعد التوترات في الجنوب
0
خبر عاجل
2026-05-09
حزب الله: استهدفنا بمسيرة آلية عسكرية إسرائيلية عند خلة الراج في بلدة دير سريان وحققنا إصابة مؤكدة
خبر عاجل
2026-05-09
حزب الله: استهدفنا بمسيرة آلية عسكرية إسرائيلية عند خلة الراج في بلدة دير سريان وحققنا إصابة مؤكدة
0
آخر الأخبار
2026-03-31
وكالة تسنيم نقلا عن الحرس الثوري الإيراني: استهدفنا سفينة في الخليج
آخر الأخبار
2026-03-31
وكالة تسنيم نقلا عن الحرس الثوري الإيراني: استهدفنا سفينة في الخليج
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
13:51
ميسي ويامال… حمّمه طفلًا وواجهه بطلًا
تقارير نشرة الاخبار
13:51
ميسي ويامال… حمّمه طفلًا وواجهه بطلًا
0
رياضة
13:47
بطل عالمي في الكباش ضيف اليوم في Beirut Sports Festival
رياضة
13:47
بطل عالمي في الكباش ضيف اليوم في Beirut Sports Festival
0
تقارير نشرة الاخبار
13:41
آبل تتهم OpenAI بالسرقة
تقارير نشرة الاخبار
13:41
آبل تتهم OpenAI بالسرقة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:41
ليلة المتاحف تجمع أكثر من 40 ألف زائر حول فنّ لبنان وذاكرته
تقارير نشرة الاخبار
13:41
ليلة المتاحف تجمع أكثر من 40 ألف زائر حول فنّ لبنان وذاكرته
0
أخبار دولية
13:33
رئيس الحكومة العراقي يشارك في مؤتمر للأعمال بواشنطن... براك: ما نشهده اليوم إعادة تموضع منظومة الأمن والشراكات الاستراتيجية بالمنطقة
أخبار دولية
13:33
رئيس الحكومة العراقي يشارك في مؤتمر للأعمال بواشنطن... براك: ما نشهده اليوم إعادة تموضع منظومة الأمن والشراكات الاستراتيجية بالمنطقة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:28
الإشتباك الأميركي - الإيراني مستمر... إليكم آخر المستجدات
تقارير نشرة الاخبار
13:28
الإشتباك الأميركي - الإيراني مستمر... إليكم آخر المستجدات
0
تقارير نشرة الاخبار
13:24
عدم رضى إيراني عن سياسة الحكومة العراقية الجديدة... فكيف تجلّى ذلك؟
تقارير نشرة الاخبار
13:24
عدم رضى إيراني عن سياسة الحكومة العراقية الجديدة... فكيف تجلّى ذلك؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:22
تهريب السلاح من العراق جزء من الصورة السياسية للمنطقة
تقارير نشرة الاخبار
13:22
تهريب السلاح من العراق جزء من الصورة السياسية للمنطقة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:20
لماذا طار الإجتماع الأمني اللبناني-الإسرائيلي-الأميركي الإفتراضي؟
تقارير نشرة الاخبار
13:20
لماذا طار الإجتماع الأمني اللبناني-الإسرائيلي-الأميركي الإفتراضي؟
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أمن وقضاء
12:36
كشف ملابسات سرقة 10,000 دولار أميركي من غرفة ناطور في أحد فنادق بيروت... وتوقيف الفاعل
أمن وقضاء
12:36
كشف ملابسات سرقة 10,000 دولار أميركي من غرفة ناطور في أحد فنادق بيروت... وتوقيف الفاعل
2
أمن وقضاء
07:27
تدابير أمنية للجيش في مختلف المناطق... توقيف أحد مرتكبي أعمال الخطف ومطلوبين آخرين
أمن وقضاء
07:27
تدابير أمنية للجيش في مختلف المناطق... توقيف أحد مرتكبي أعمال الخطف ومطلوبين آخرين
3
اقتصاد
10:54
"الاقتصاد": محضر ضبط بحق أحد المقاهي ببيروت لتسجيل مخالفات جسيمة في التسعير وإحالة الملف إلى النيابة العامة المالية
اقتصاد
10:54
"الاقتصاد": محضر ضبط بحق أحد المقاهي ببيروت لتسجيل مخالفات جسيمة في التسعير وإحالة الملف إلى النيابة العامة المالية
4
أخبار لبنان
09:04
علي حسن خليل: جعجع لا يزال يصر على اعتماد الأسلوب نفسه... "الخطاب شيء والممارسة شيء آخر"
أخبار لبنان
09:04
علي حسن خليل: جعجع لا يزال يصر على اعتماد الأسلوب نفسه... "الخطاب شيء والممارسة شيء آخر"
5
أمن وقضاء
04:55
ينشط بتسهيل أعمال الدعارة والاتّجار بالبشر... وشعبة المعلومات تكشف هويّته وتوقفته في الحازمية
أمن وقضاء
04:55
ينشط بتسهيل أعمال الدعارة والاتّجار بالبشر... وشعبة المعلومات تكشف هويّته وتوقفته في الحازمية
6
أخبار لبنان
11:02
وزير الثقافة: 40 ألف لبناني لبّوا أمس دعوتنا لزيارة نحو ثلاثين متحفا
أخبار لبنان
11:02
وزير الثقافة: 40 ألف لبناني لبّوا أمس دعوتنا لزيارة نحو ثلاثين متحفا
7
اسرار
23:33
أسرار الصحف 18-7-2026
اسرار
23:33
أسرار الصحف 18-7-2026
8
خبر عاجل
03:23
الرئيس عون غادر إلى واشنطن... وقمة لبنانية - أميركية مرتقبة في البيت الأبيض
خبر عاجل
03:23
الرئيس عون غادر إلى واشنطن... وقمة لبنانية - أميركية مرتقبة في البيت الأبيض
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More