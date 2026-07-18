ينشط بتسهيل أعمال الدعارة والاتّجار بالبشر... وشعبة المعلومات تكشف هويّته وتوقفته في الحازمية

في إطار المتابعة المستمرّة التي تقوم بها قوى الأمن الدّاخلي لمكافحة جميع أنواع الجرائم في مختلف المناطق اللبنانية، توافرت معطيات لشعبة المعلومات حول قيام شخص مجهول بتسهيل ممارسة أعمال الدعارة والاتّجار بالبشر، في محافظة جبل لبنان.



وعلى أثر ذلك، أعطيت الأوامر للقطعات المختصّة في الشعبة للقيام بإجراءاتها الميدانية والاستعلامية، لتحديد هويّة المذكور وتوقيفه. وبنتيجة الاستقصاءات والتحرّيات، تبيّن أنّه يدعى:

– م. ص. (مواليد عام 1987، لبناني) وهو من أصحاب السوابق بجرم تسهيل دعارة، ويوجد بحقّه مذكرّتا توقيف بجرائم تسهيل دعارة، والاتّجار بالبشر.



وبتاريخ 02-07-2026، وبعد رصد ومراقبة دقيقة، تمكّنت قوّة خاصّة تابعة للشعبة من توقيفه في الحازمية على متن سيّارة نوع نيسان ساني لون أبيض، تمّ ضبطها. وبتفتيشه والسيّارة، تمّ ضبط محفظة جلدية بداخلها مستندات شخصية، وهاتفين خلويّين.



وبالتحقيق معه، اعترف بما نسب إليه.



وقد أجري المقتضى القانوني بحقّه، وأودع مع المضبوطات المرجع المعنيّ بناءً على إشارة القضاء المختصّ.