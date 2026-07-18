توقيف عامل صيانة بتهمة النصب وسرقة أموال الزبائن... وقوى الأمن تعمّم صورته

أعلنت المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي أن مفرزة استقصاء جبل لبنان أوقفت، بتاريخ 16-7-2026، المدعو: ع. ف. (مواليد 1989، لبناني) بجرم نصب واحتيال وسرقة.

وأوضحت المديرية أنه ”عامل صيانة ألمنيوم، يقوم بقبض أموال من الزبائن بهدف الصيانة، ثمّ يعمد إلى صرفها في مجال البورصة، من دون أداء الأعمال التي تعهّدها من أصحاب الأموال، ومن دون إعادتها إليهم“.

وأشارت الى أنه ”بناءً على إشارة القضاء المختصّ، تُعمِّم المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي صورته“.

وطلبت من الذين وقعوا ضحيّة أعماله وتعرّفوا إليه، الاتّصال بفصيلة بئر حسن في وحدة الدرك الإقليمي على الرقم 858473-01 تمهيدًا لاتّخاذ الإجراءات القانونيّة اللّازمة.