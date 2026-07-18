قوى الأمن: تحويل السير في كفرسلوان تزامنًا مع إقامة سباق الدفع الرباعي

صـدر عن المديريّة العامّة لقـوى الأمـن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامّة مـا يلــي:



"اعتبارًا من الساعة 07.00 ولغاية الساعة 17.00 من تاريخ 19-7-2026 سيقام "سباق الدفع الرباعي الثاني" في منطقة كفرسلوان، بحيث سيتمّ تحويل السير في المكان على خطّ سير السباق إلى حين الانتهاء.



يُرجى من المواطنين الكرام أخذ العلم والتّقيّد بإرشادات عناصر قوى الأمن الدّاخلي، وبالإشارات التوجيهيّة الموضوعة في المكان، تسهيلاً لحركة السّير".