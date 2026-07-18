الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
28
o
البقاع
22
o
الجنوب
26
o
الشمال
26
o
جبل لبنان
23
o
كسروان
27
o
متن
27
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
نشرة أخبار ال 11:00
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
28
o
البقاع
22
o
الجنوب
26
o
الشمال
26
o
جبل لبنان
23
o
كسروان
27
o
متن
27
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
قوى الأمن: تحويل السير في كفرسلوان تزامنًا مع إقامة سباق الدفع الرباعي
أمن وقضاء
2026-07-18 | 12:51
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
قوى الأمن: تحويل السير في كفرسلوان تزامنًا مع إقامة سباق الدفع الرباعي
صـدر عن المديريّة العامّة لقـوى الأمـن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامّة مـا يلــي:
"اعتبارًا من الساعة 07.00 ولغاية الساعة 17.00 من تاريخ 19-7-2026 سيقام "سباق الدفع الرباعي الثاني" في منطقة كفرسلوان، بحيث سيتمّ تحويل السير في المكان على خطّ سير السباق إلى حين الانتهاء.
يُرجى من المواطنين الكرام أخذ العلم والتّقيّد بإرشادات عناصر قوى الأمن الدّاخلي، وبالإشارات التوجيهيّة الموضوعة في المكان، تسهيلاً لحركة السّير".
أخبار لبنان
أمن وقضاء
الأمن:
تحويل
السير
كفرسلوان
تزامنًا
إقامة
الدفع
الرباعي
توقيف عامل صيانة بتهمة النصب وسرقة أموال الزبائن... وقوى الأمن تعمّم صورته
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أمن وقضاء
2026-06-29
قوى الأمن: تدابير سير اليوم تزامنًا مع تعبيد حُفر وحفريّات في عددٍ من شوارع بيروت
أمن وقضاء
2026-06-29
قوى الأمن: تدابير سير اليوم تزامنًا مع تعبيد حُفر وحفريّات في عددٍ من شوارع بيروت
0
آخر الأخبار
2026-06-27
تدابير سير على خطّ الطريق البحري في ضبية بتاريخ 28-6-2026 بمناسبة إقامة سباق جري
آخر الأخبار
2026-06-27
تدابير سير على خطّ الطريق البحري في ضبية بتاريخ 28-6-2026 بمناسبة إقامة سباق جري
0
آخر الأخبار
2026-05-07
الوكالة الوطنية للاعلام: غارة على بلدة بلاط استهدفت سيارة رباعية الدفع من نوع رانج روفر
آخر الأخبار
2026-05-07
الوكالة الوطنية للاعلام: غارة على بلدة بلاط استهدفت سيارة رباعية الدفع من نوع رانج روفر
0
آخر الأخبار
2026-07-12
التحكم المروري: تحويل السير باتجاه الأوزاعي والشويفات لحين الانتهاء من أعمال التنظيف داخل أنفاق المطار باتجاه بيروت
آخر الأخبار
2026-07-12
التحكم المروري: تحويل السير باتجاه الأوزاعي والشويفات لحين الانتهاء من أعمال التنظيف داخل أنفاق المطار باتجاه بيروت
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أمن وقضاء
09:15
توقيف عامل صيانة بتهمة النصب وسرقة أموال الزبائن... وقوى الأمن تعمّم صورته
أمن وقضاء
09:15
توقيف عامل صيانة بتهمة النصب وسرقة أموال الزبائن... وقوى الأمن تعمّم صورته
0
أمن وقضاء
09:04
الجيش ينعى الرقيب الأول أحمد سامي خليل الذي استشهد بانفجار جسم مشبوه في المنصوري
أمن وقضاء
09:04
الجيش ينعى الرقيب الأول أحمد سامي خليل الذي استشهد بانفجار جسم مشبوه في المنصوري
0
أمن وقضاء
04:55
ينشط بتسهيل أعمال الدعارة والاتّجار بالبشر... وشعبة المعلومات تكشف هويّته وتوقفته في الحازمية
أمن وقضاء
04:55
ينشط بتسهيل أعمال الدعارة والاتّجار بالبشر... وشعبة المعلومات تكشف هويّته وتوقفته في الحازمية
0
أمن وقضاء
04:17
السفارة الاميركية في بيروت تنصح مواطنيها بعدم السفر إلى لبنان
أمن وقضاء
04:17
السفارة الاميركية في بيروت تنصح مواطنيها بعدم السفر إلى لبنان
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
2026-02-13
الرئيس جوزاف عون اطلع من الوزير عادل نصار على ما تحقق في وزارة العدل خلال سنة: القضاء استعاد هيبته وحضوره ما يعزز دولة القانون والعدالة في لبنان
آخر الأخبار
2026-02-13
الرئيس جوزاف عون اطلع من الوزير عادل نصار على ما تحقق في وزارة العدل خلال سنة: القضاء استعاد هيبته وحضوره ما يعزز دولة القانون والعدالة في لبنان
0
آخر الأخبار
2026-03-17
الجيش الإسرائيلي يعلن استهداف قيادي في حركة الجهاد الإسلامي في الضربات على إيران
آخر الأخبار
2026-03-17
الجيش الإسرائيلي يعلن استهداف قيادي في حركة الجهاد الإسلامي في الضربات على إيران
0
أخبار دولية
2026-04-13
ترامب يحذّر القوات الإيرانية من أي محاولة لكسر الحصار البحري الأميركي
أخبار دولية
2026-04-13
ترامب يحذّر القوات الإيرانية من أي محاولة لكسر الحصار البحري الأميركي
0
أخبار لبنان
2026-03-30
إيران: سفيرنا لدى لبنان سيواصل عمله في بيروت
أخبار لبنان
2026-03-30
إيران: سفيرنا لدى لبنان سيواصل عمله في بيروت
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
13:59
قطار الشرق الأوسط انطلق… ولبنان ما زال في المحطة
تقارير نشرة الاخبار
13:59
قطار الشرق الأوسط انطلق… ولبنان ما زال في المحطة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:55
من سماء أوكرانيا إلى أرضها: الروبوتات تدخل الحرب
تقارير نشرة الاخبار
13:55
من سماء أوكرانيا إلى أرضها: الروبوتات تدخل الحرب
0
تقارير نشرة الاخبار
13:47
الملف اللبناني على طاولة واشنطن... ماذا يحمل لقاء عون مع المسؤولين الأميركيين؟
تقارير نشرة الاخبار
13:47
الملف اللبناني على طاولة واشنطن... ماذا يحمل لقاء عون مع المسؤولين الأميركيين؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:41
لقاء ترامب عون: العين على مفاجأة المكتب البيضاوي
تقارير نشرة الاخبار
13:41
لقاء ترامب عون: العين على مفاجأة المكتب البيضاوي
0
رياضة
13:31
هكذا تبدو أجواء Beirut Sports Festival
رياضة
13:31
هكذا تبدو أجواء Beirut Sports Festival
0
رياضة
13:29
النهائي يقترب... إليكم آخر أجواء المونديال قبل المواجهة المرتقبة
رياضة
13:29
النهائي يقترب... إليكم آخر أجواء المونديال قبل المواجهة المرتقبة
0
رياضة
13:28
سلافكو فينسيتش حكم نهائي المونديال الكبير... اختيار مفاجئ يفتح باب التساؤلات
رياضة
13:28
سلافكو فينسيتش حكم نهائي المونديال الكبير... اختيار مفاجئ يفتح باب التساؤلات
0
أخبار دولية
13:27
"السريع يأكل البطيء"... العراق يفتح من واشنطن صفحةً اقتصاديةً جديدة
أخبار دولية
13:27
"السريع يأكل البطيء"... العراق يفتح من واشنطن صفحةً اقتصاديةً جديدة
0
رياضة
13:26
نهائي المونديال يثير الجدل بسبب الفاصل الترفيهي
رياضة
13:26
نهائي المونديال يثير الجدل بسبب الفاصل الترفيهي
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أمن وقضاء
04:55
ينشط بتسهيل أعمال الدعارة والاتّجار بالبشر... وشعبة المعلومات تكشف هويّته وتوقفته في الحازمية
أمن وقضاء
04:55
ينشط بتسهيل أعمال الدعارة والاتّجار بالبشر... وشعبة المعلومات تكشف هويّته وتوقفته في الحازمية
2
خبر عاجل
07:16
الجيش: استشهاد أحد العسكريين وإصابة ضابط وعسكري بجروح جراء انفجار جسم مشبوه بآلية للجيش في بلدة المنصوري - صور
خبر عاجل
07:16
الجيش: استشهاد أحد العسكريين وإصابة ضابط وعسكري بجروح جراء انفجار جسم مشبوه بآلية للجيش في بلدة المنصوري - صور
3
حال الطقس
01:30
الحرارة ترتفع بدءا من الغد... هذه تفاصيل الطقس
حال الطقس
01:30
الحرارة ترتفع بدءا من الغد... هذه تفاصيل الطقس
4
خبر عاجل
03:23
الرئيس عون غادر إلى واشنطن... وقمة لبنانية - أميركية مرتقبة في البيت الأبيض
خبر عاجل
03:23
الرئيس عون غادر إلى واشنطن... وقمة لبنانية - أميركية مرتقبة في البيت الأبيض
5
اسرار
23:33
أسرار الصحف 18-7-2026
اسرار
23:33
أسرار الصحف 18-7-2026
6
أخبار دولية
05:03
حرائق غابات كندا تسمم أجواء المونديال... وترامب يلوّح برسوم جمركية جديدة على منتجاتها
أخبار دولية
05:03
حرائق غابات كندا تسمم أجواء المونديال... وترامب يلوّح برسوم جمركية جديدة على منتجاتها
7
أخبار لبنان
10:42
معلومات للـLBCI: التواصل مستمر لتنفيذ المناطق التجريبية... وانسحاب إسرائيلي مرتقب
أخبار لبنان
10:42
معلومات للـLBCI: التواصل مستمر لتنفيذ المناطق التجريبية... وانسحاب إسرائيلي مرتقب
8
أمن وقضاء
01:22
الجمارك نقلت سكانير من مرفأ بيروت إلى المصنع... والعمل يصبح جاهزًا من الإثنين
أمن وقضاء
01:22
الجمارك نقلت سكانير من مرفأ بيروت إلى المصنع... والعمل يصبح جاهزًا من الإثنين
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More