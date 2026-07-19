قائد القطاع الغربي في اليونيفيل يزور بلدية برج الشمالي

زار قائد القطاع الغربي لقوات اليونيفيل الجنرال أندريا فراتشيللي، بلدية برج الشمالي، حيث كان في استقباله رئيس البلدية حسين شعيتلي واعضاء المجلس البلدي.



واطّلع فراتشيللي من شعيتلي على الاحتياجات، مؤكّدًا متابعته لها والعمل على تلبيتها قدر الإمكان.



من جهته، رحّب شعيتلي بالجنرال فراتشيللي، شاكرًا له زيارته واهتمامه ومقدما له درعا تقديرية. وأكد أهمية استمرار التعاون بما يخدم مصلحة المنطقة وأهلها.



وشكر فراتشيللي رئيس البلدية على حفاوة الاستقبال، وأعرب عن أمله بـ"أن يعمّ الأمن والسلام، وأن تتوقف الحرب، وينعم لبنان بالاستقرار والطمأنينة".