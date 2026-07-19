إنحراف سيارة على طريق وطى الجوز - كسروان واحتراق 3 شبان كانوا في داخلها

أفادت "الوكالة الوطنية للاعلام"، بأن سيارة نوع "رانج روفر" سوادء اللون، انحرفت فجر اليوم على طريق عام بلدة وطى الجوز كسروان، في داخلها 3 شبان في العقد الثالث من العمر، ما أدى إلى إصطدامها بعمود كهربائي الى جانب الطريق وإحتراق الشبان وتفحمهم تماما.



وسارعت الى المكان عناصر الدفاع المدني وعملت على سحب الجثث من السيارة، ونقلهم الى مستشفى السان جورج في عجلتون.