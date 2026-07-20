شعبة المعلومات توقف مطلوبًا بجرم قتل في حي السلم

أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة أنه بنتيجة المتابعة الميدانية والاستعلامية التي أجرتها القطعات المختصّة في شعبة المعلومات، تمكنت من تحديد مكان تواجد أحد المطلوبين للقضاء بجرم قتل فتاة من الجنسيّة السورية في حي السلم بتاريخ 11-10-2024، ويُدعى: ح. ا. (مواليد عام 2002، لبناني) وهو مطلوب بموجب مذكرة توقيف بجرم قتل، وخلاصة حكم بجرم إطلاق نار.



وأفادت في بلاغ، بأنه بتاريخ 06-07-2026، وبعد رصد ومراقبة دقيقة، أوقفته إحدى دوريات الشعبة بكمين محكم في حي السلم على متن دراجة آليّة لون أبيض من دون لوحات، تم ضبطها. بتفتيشه والدراجة، تم العثور على ما يلي:



- مسدس حربي مع ممشط، و16 طلقة صالحة للاستعمال، غلاف وحزام قماشيّين



- سلسال فضيّ اللون



- مستندات شخصية عائدة لشقيقه، هاتف خلوي، ومبلغ ماليّ.



وبالتحقيق معه، اعترف بما نُسب إليه.



وأُجري المقتضى القانوني بحقه، وأودع مع المضبوطات المرجع المعني بناءً على إشارة القضاء المختصّ.