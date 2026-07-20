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سرية سير بيروت تواصل حملاتها لضبط المخالفات المرورية: حجز 1986 دراجة آلية و231 سيارة وتنظيم 11085 محضر مخالفة

أمن وقضاء
2026-07-20 | 10:36
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سرية سير بيروت تواصل حملاتها لضبط المخالفات المرورية: حجز 1986 دراجة آلية و231 سيارة وتنظيم 11085 محضر مخالفة
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سرية سير بيروت تواصل حملاتها لضبط المخالفات المرورية: حجز 1986 دراجة آلية و231 سيارة وتنظيم 11085 محضر مخالفة

 صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامّة  البلاغ التّالي: 

في إطار متابعة الإجراءات الهادفة إلى تعزيز السلامة المرورية بناءً على قرار وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار، القاضي بتشديد إجراءات ضبط المخالفات في مدينة بيروت ومكافحة التجاوزات، لا سيّما تلك التي يرتكبها سائقو الدراجات الآلية، واصلت سرية سير بيروت في وحدة شرطة بيروت تنفيذ حملاتها الميدانية ضمن العاصمة، حيث أقامت حواجز ظرفية وثابتة أسفرت عن حجز /1986/ دراجة آلية و/231/ سيارة مخالفة، وتنظيم /11085/ محضر مخالفة، وذلك خلال الفترة الممتدة من 01-07-2026 ولغاية 18-07-2026.


وتؤكد المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي استمرارها في ضبط المخالفات، وتدعو المواطنين إلى تسوية أوضاع آلياتهم القانونية والتقيّد بالقوانين والأنظمة المرعية الإجراء، حفاظًا على السلامة العامة".

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