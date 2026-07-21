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تنفيذاً لقرار وزير الداخلية والبلديات… استمرار الحملة المشتركة لضبط المخالفات وتعزيز السلامة المرورية في بيروت
أمن وقضاء
2026-07-21 | 02:39
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تنفيذاً لقرار وزير الداخلية والبلديات… استمرار الحملة المشتركة لضبط المخالفات وتعزيز السلامة المرورية في بيروت
أفادت دائرة العلاقات العامة في بلدية بيروت، في بيان بأنه في إطار تنفيذ قرار وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار الرامي إلى تشديد إجراءات ضبط المخالفات المرورية والحد من التجاوزات التي تهدد السلامة العامة، ولا سيما تلك المرتكبة بواسطة الدراجات الآلية، تواصل سرية سير بيروت في وحدة شرطة بيروت – المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، بالتعاون مع فوج حرس مدينة بيروت، تنفيذ حملة ميدانية مشتركة في مختلف شوارع العاصمة.
وقد شملت الحملة إقامة حواجز ثابتة وتنفيذ عمليات تدقيق على المركبات والدراجات الآلية، بهدف ضبط المخالفين وتطبيق القوانين والأنظمة المرعية الإجراء، بما يسهم في تعزيز النظام العام والحد من المظاهر المخالفة التي تعيق حركة السير وتشكل خطراً على المواطنين.
وأسفرت الإجراءات المنفّذة خلال الفترة الممتدّة من 1 تموز 2026 ولغاية 18 تموز 2026 عن حجز 1,986 دراجة آلية و231 سيارة مخالفة، إضافة إلى تنظيم 11,085 محضر مخالفة بحق المخالفين.
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