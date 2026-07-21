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الجيش يبدأ بالانتشار في زوطر الغربية... ودعوة الى عدم التوجه إلى البلدة "ريثما يستقر الوضع الأمني"

خبر عاجل
2026-07-21 | 02:44
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الجيش يبدأ بالانتشار في زوطر الغربية... ودعوة الى عدم التوجه إلى البلدة &quot;ريثما يستقر الوضع الأمني&quot;
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الجيش يبدأ بالانتشار في زوطر الغربية... ودعوة الى عدم التوجه إلى البلدة "ريثما يستقر الوضع الأمني"

أعلنت قيادة الجيش - مديرية التوجيه أنه إلحاقًا بالبيان السابق المتعلق بمواصلة تنفيذ الجيش مهماته في المناطق الجنوبية، بدأت الوحدات العسكرية صباح اليوم الانتشار في بلدة زوطر الغربية - النبطية بناء على الاتصالات القائمة مع مجموعة التنسيق العسكري الخاصة بلبنانMCG4L.

وجددت قيادة الجيش دعوتها المواطنين إلى عدم التوجه إلى البلدة ريثما يستقر الوضع الأمني، والتقيد بتوجيهات الوحدات العسكرية المنتشرة حفاظًا على سلامتهم.

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