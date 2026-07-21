الجيش: قوات الاحتلال الإسرائيلي تطلق النار على مقربة من وحداتنا أثناء انتشارها في بلدة زوطر الغربية

أعلنت قيادة الجيش - مديرية التوجيه أنه أثناء تنفيذ الوحدات العسكرية عملية الانتشار في بلدة زوطر الغربية - النبطية، أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي النار على مقربة من هذه الوحدات.



وأكدت قيادة الجيش أنّ هذا الاعتداء من شأنه أن يعرقل تطبيق خطوات الانتشار في المناطق التجريبية التي تتم في إطار الاتصالات مع مجموعة التنسيق العسكري الخاصة بلبنان MCG4L.