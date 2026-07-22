سلام في زوطر الغربية... هذا المشهد

شعبة المعلومات تُحبط نشاط مروّج مخدرات وتوقفه بالجرم المشهود في الأوزاعي

شعبة المعلومات تُحبط نشاط مروّج مخدرات وتوقفه بالجرم المشهود في الأوزاعي

الجيش: قوات الاحتلال الإسرائيلي تطلق النار على مقربة من وحداتنا أثناء انتشارها في بلدة زوطر الغربية