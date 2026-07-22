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شعبة المعلومات تُحبط نشاط مروّج مخدرات وتوقفه بالجرم المشهود في الأوزاعي
أمن وقضاء
2026-07-22 | 03:31
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شعبة المعلومات تُحبط نشاط مروّج مخدرات وتوقفه بالجرم المشهود في الأوزاعي
في إطار المتابعة المستمرّة التي تقوم بها قوى الأمن الدّاخلي للحد من ترويج المخدّرات في مختلف المناطق اللبنانية، توافرت معطيات لدى شعبة المعلومات حول قيام شخص مجهول بترويج المواد المخدّرة في مناطق جبل لبنان.
وبنتيجة الاستقصاءات والتحريات، توصّلت الشعبة إلى تحديد هويته، ويدعى:
أ. أ. م. (مواليد عام 1994، لبناني) بحقه مذكرتي توقيف بجرائم سلب واحتيال.
وبتاريخ 07-07-2026، وبعد رصد ومراقبة دقيقة، تمكنت إحدى دوريات الشعبة من توقيفه بالجرم المشهود في محلة الأوزاعي أثناء قيامه بترويج المخدّرات على متن دراجة آليّة نوع "GR" لون أسود من دون لوحات، تم ضبطها. بتفتيشه والدراجة، تم العثور على:
/24/ كبسولة بلاستيكيّة بداخلها مادة حجريّة بيضاء اللون، زنة الكبسولة حوالي ٥ غ
/96/ كبسولة بلاستيكيّة بداخلها مادة حجريّة بيضاء اللون، زنة الواحدة حوالي ٤ غ
/30/ كبسولة بلاستيكيّة بداخلها مادة بيضاء اللون، زنة الواحدة حوالي ١٢ غ
/10/ كبسولات بلاستيك بداخلها مادة بيضاء اللون مدون عليها a1، زنة الواحدة حوالي ٥ غ
/5/ كبسولات بلاستيك بداخلها مادة بيضاء اللون مدون عليها a2، زنة الكبسولة حوالي ٥ غ
دفتر ورق لف، وهاتف خلوي، ومبلغ مالي.
وبالتحقيق معه، اعترف بما نسب إليه لجهة قيامه بترويج المخدّرات في مناطق جبل لبنان.
وقد أجري المقتضى القانوني بحقّه، وأودع مع المضبوطات المرجع المعني، بناءً على إشارة القضاء المختصّ.
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