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تدابير سير لتزفيت الطريق بين تقاطع السوديكو وشارع حبيب باشا السعد ليل 22 و23 و24 الحالي
أمن وقضاء
2026-07-22 | 12:23
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تدابير سير لتزفيت الطريق بين تقاطع السوديكو وشارع حبيب باشا السعد ليل 22 و23 و24 الحالي
صــــدر عـــن المديريـّـة العامّــة لقـوى الأمــــن الدّاخلـي ـ شعبـة العلاقــات العامّة ما يـــــــلي: "ستقوم إحدى الشركات المتعهدة بأعمال برش الزفت على طريق الشام، اعتبارًا من تقاطع السوديكو وصولًا إلى تقاطع شارع حبيب باشا السعد (Smallville Hotel)، على المسلكين.
ستُنفّذ الأشغال خلال أيام 22 و23 و24-07-2026، اعتبارًا من الساعة 19:00 ولغاية الساعة 5:00 من صباح اليوم التالي.
ستؤدي هذه الأعمال إلى منع وقوف السيارات على جانبي الطريق ضمن موقع الأشغال، علمًا أنها ستُنفّذ على مراحل، من دون أن تؤدي إلى منع مرور السير.
يرجى من المواطنين الكرام أخذ العلم، والتّقيّد بتوجيهات عناصر قوى الأمن وإرشاداتهم، وبلافتات السّير التّوجيهيّة، تسهيلًا لحركة المرور، ومنعًا للازدحام".
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