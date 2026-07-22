ضبط 3.5 أطنان من المخدرات في مرفأ بيروت معدة للتهريب إلى دولة افريقية... وتوقيف المتورطين

أعلن المكتب الإعلامي في وزارة المالية في بيان، أن الجمارك اللبنانية ضبطت ٣ أطنان ونصف الطن من المخدرات في مرفأ بيروت كانت معدة للتهريب الى دولة افريقية.



وفي بيان لاحق، أعلن المكتب الإعلامي، توقيف جميع أفراد المجموعة المتورطة في عملية التهريب بإشراف القضاء.