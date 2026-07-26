أمن الدولة يضبط 165 ألف عبوة مشروبات طاقة مزوّرة الصلاحية ويوقف شخصين في المنية – الضنية

نشرت مديرية أمن الدولة فيديو يظهر عناصر من أمن الدولة تدهم مستودعاً لتزوير تواريخ صلاحية المنتجات، وتضبط 165 ألف عبوة من مشروبات الطاقة، وتوقف شخصين في المنية – الضنية.