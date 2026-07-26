أعمال تزفيت على طريق الشام بين السوديكو وتقاطع شارع حبيب باشا السعد

صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الداخلي - شعبة العلاقات العامّة البيان الآتي:"ستقوم شركة متعهّدة برش الزفت في محلّة طريق الشام، من تقاطع السوديكو حتّى تقاطع شارع حبيب باشا السعد – أوتيل سوديكو سويت، وعلى المسلكين، وذلك اعتبارًا من صباح 26-7-2026 لغاية الساعة 17.30.يُرجى من المواطنين الكرام أخذ العلم والتّقيّد بإرشادات عناصر قوى الأمن الدّاخلي، وبالإشارات التوجيهيّة الموضوعة في المكان، تسهيلًا لحركة السّير".