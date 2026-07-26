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في ذوق مصبح... توقيف مطلوبَين وضبط نحو مليون حبة كبتاغون
أمن وقضاء
2026-07-26 | 12:35
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في ذوق مصبح... توقيف مطلوبَين وضبط نحو مليون حبة كبتاغون
بعد عملية رصد ومتابعة أمنية، أوقفت دورية من مديرية المخابرات في منطقة ذوق مصبح – كسروان المواطنَين (ن.ع.) و(ل.ع.) لإقدامهما على الاتجار بالمخدرات وترويج عملة مزورة. خلال عملية التوقيف، بادر الأول إلى إطلاق النار على عناصر الدورية فردوا بالمثل، ما أدى إلى إصابته ونقل إلى أحد المستشفيات للمعالجة.
كما ضبطت الدورية نحو مليون حبة كبتاغون، وحوالي 60 كلغ من حشيشة الكيف، وسلاحًا حربيًّا ورمانة يدوية، ومبلغًا من المال المزور.
وسُلّمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفَين بإشراف القضاء المختص.
أخبار لبنان
أمن وقضاء
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