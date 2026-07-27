جريح نتيجة حريق اندلع في مخيم للنازحين السوريين في المنية

أصيب نازح سوري بحروق نتيجة حريق اندلع داخل أحد مخيمات النازحين السوريين في محلة البحصة في المنية، قبل أن تتمكن فرق الدفاع المدني التي تدخلت على الفور من إخماد الحريق وحالت دون امتداده إلى مناطق مجاورة، بعد أضرار مادية تعرض لها المخيم والمقيمون فيه.



وتم نقل المصاب إلى أحد مستشفيات المنطقة ووصفت حالته بالمستقرة. وأفادت مصادر بأن الحريق ناجم عن إحتكاك كهربائي.



وعقب إخماد الحريق، تفقد رئيس إتحاد بلديات المنية توفيق زريقة المخيم، مطمئناً على صحة المصاب وأوضاع القاطنين فيه، ومتابعاً حجم الأضرار الناجمة عن الحادث.