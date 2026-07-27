شعبة المعلومات أوقفت مواطنًا يبيع أسلحة حربية في طرابلس

في إطار المتابعة اليومية التي تقوم بها قوى الأمن الداخلي لملاحقة الأشخاص المشبوهين في مختلف المناطق اللبنانية وتوقيفهم، توافرت معطيات لدى شعبة المعلومات حول قيام شخص بتجارة الأسلحة الحربية في مناطق الشمال.



وبنتيجة الاستقصاءات والتحرّيات المكثّفة، توصّلت الشعبة إلى تحديد هويّته، ويُدعى: غ. ش. (مواليد عام 1980، لبناني).



وبتاريخ 12-07-2026، وبعد عملية رصد ومراقبة دقيقة، نفّذت إحدى دوريات الشعبة كمينًا في محلّة التلّ - طرابلس، أسفر عن توقيفه بالجرم المشهود أثناء قيامه ببيع رمّانات يدوية.



وبتفتيشه، ضُبط صندوق كرتوني بداخله /13/ رمّانة يدوية، و/7/ صواعق صالحة للاستعمال، و/70/ حبّة مخدّرة، وكمّية من الكوكايين.



وبالتحقيق معه، اعترف بما نُسب إليه لجهة قيامه بتجارة الأسلحة الحربية، وأنّه يستحصل عليها من أحد الأشخاص في محلّة المسعودية، وأنّه كان بصدد بيع الرمّانات اليدوية المضبوطة بحوزته لتسديد ديون مترتّبة عليه. أُجري المقتضى القانوني بحقّه، وأودع مع المضبوطات المرجع المعنيّ، بناءً على إشارة القضاء المختصّ.