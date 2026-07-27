الوزير مرقص بحث مع وفد UNDP في مشروع لتعزيز قدرات الإعلام العام وإشراك الشباب

استقبل وزير الإعلام المحامي د. بول مرقص في مكتبه في الوزارة وفدا من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) ضم رامي جبور، وزينب شمعون، والمديرة التنفيذية لمؤسسة" مهارات" رولا مخايل، وليال بهنام.



وجرى خلال اللقاء عرض مشروع يهدف إلى تعزيز قدرات الإعلام العام وإشراك الشباب فيه، على أن يتم تنفيذه من قبل مؤسسة مهارات بدعم من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.



